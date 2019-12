Maxi Abad I : “Vamos a ser una oposición sólida y contundente además de responsable y colaborativa”

Hace solo días que ha comenzado a transitar una nueva etapa legislativa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, los vimos trabajando a full (vía celular) en la puesta en marcha del Bloque que preside en la Ciudad de las Diagonales. “Vamos a ser una oposición responsable y colaborativa” enfatiza Maxi Abad en diálogo con “el Retrato…”, para enseguida remarcar que “vamos a defender los cuatro años de nuestro gobierno porque estamos convencido que sacamos la provincia del atraso en el que se encontraba y la empezamos a poner en el camino del desarrollo”

El Jefe del Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio promete llevar adelante “una oposición sólida, fuerte y contundente. Tenemos alrededor de 39 diputados y mayoría en el Senado. Esto implica que en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires va a ser un espacio de diálogo e intercambio de ideas pero de búsqueda de consenso fundamentalmente” para enfatizar que “Estamos para acompañar las iniciativas que son buenas para acompañar la Provincia y ejercer un control y fiscalización sobre aquellas cosas que consideramos le harán daño”

– Cuánta verdad hay en eso que dice el gobernador acerca de encontrar una provincia diezmada?

– La Provincia la encontró diezmada Vidal. Que tenía 179 millones de pesos en caja y no podía pagar los sueldos, salarios, jubilaciones ni pensiones. Dejamos 33 mil millones de pesos en la caja. María Eugenia lo hizo documentar por escribano público. Nosotros entendemos que dejamos una Provincia con obra pública en todos los municipios. Independientemente de dónde esas obras se realizaban. Porque para nosotros es importante la gente. No el color político”

-Cómo la recibieron ustedes?

Recibimos una provincia donde algunos hospitales estaban para derrumbarse. En estado crítico y remodelamos las guardias porque es el corazón de un hospital. Podemos verlo en el Materno. Llevamos adelante obras de infraestructura vial. Acá podemos ver la Ruta 88. Una obra que era necesaria. O la cantidad de obras hídricas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Las grandes y las más de 300 obras chicas. Algunas hay que concluirlas. Se ha hecho mucho también en sanción de leyes. Se eliminaron las jubilaciones de privilegio. Se sancionó una ley de acceso a la información pública para que puedan ver lo que ocurre en el estado. También algo importante. Se recuperó el fondo del conurbano.

En este sentido afirmó que “fue la lucha que dio nuestra gobernadora. Se firmó el pacto fiscal. Actualizado por la inflación y con el que contará el gobierno de Kisciloff. No solamente dejamos esta caja sino la actualización del fondo de conurbano. Dejamos una provincia mejor. También en materia de lucha contra el crimen organizado. Más de 150 bunkers derribados. Tres mil barrabravas que no pueden ingresar a los estadios de fútbol. Cien barras presos. Record en incautación de droga en la provincia. Los policías se capacitaron. Todos tienen su chaleco. Se estableció premio al mejor policía y separación al que no cumple. Queremos una institución policial al servicio del vecino. Entendemos que la provincia dió un paso adelante y está en el camino del desarrollo. El otro día después del discurso de Kicillof decíamos que sería bueno que reconozca que la provincia está mucho mejor que los ocho años ininterrumpidos del mismo ciclo político que nos dejó una provincia en estado de emergencia.

– Por qué cree que la gente no la votó?

– Hay muchos motivos cuando se analizan estos resultados. Estos motivos serán debatimos en reuniones que tendremos los integrantes de nuestro signo político. Puede tener que ver el no desdoblamiento de las elecciones. Puede tener que ver con la situación económica y que muchos hayan hecho foco en eso. Motivos puede haber muchos. Pero estoy convencido que muchos reconocen la gestión de Vidal como una gestión que llevo a la Provincia una situación más justa, con menos impunidad y con mayor justicia social. Una gestión de cercanía. Y María Eugenia se va con una imagen alta y siendo muy valorada.

Destacó la promesa de María Eugenia Vida de continuar haciendo política. “Así lo ha manifestado ella. Seguirá haciendo política desde la oposición pero haciendo lo mismo que hacía. Escuchando, trabajando para que la Provincia no detenga su marcha. Defendiendo los valores que ella pregono: sensibilidad, coherencia, valores. Y eso lo va a seguir haciendo porque está comprometida con los vecinos de la Provincia.