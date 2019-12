Hasta el miércoles seguirán evacuadas las familias en la manzana del incendio en Torres y Liva

“Estamos trabajando con las familias. Hoy se da una situación que tiene que ver con qué no se puede entrar ni al lugar ni a edificios de al lado porque hay peligro de derrumbe. Tanto Bomberos como Defensa Civil, con unas máquinas que son del municipio están tratando de mitigar los focos que aún existen y se va a ir avanzando con cada familia” dijo el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro sobre la situación de las personas que fueron evacuadas dela zona del siniestro, las que seguirán en esa situación al menos hasta el miércoles próximo

Indicó además que “se está haciendo un censo para saber el real número de danmificados. Se puso una carpa en el lugar y se trabajó con gente de la Cruz Roja para dar respuesta. Ahora estamos verificando daños de los edificios de la cuadra” para acotar que “Hay una investigación judicial a cargo de la fiscalía de delitos culposo. Vamos a ir tratando de acompañar a buscar sus pertenencias a las familias”

Hizo saber además que “Durante la noche se dispuso una situación especial de vigilancia que dió como resultado la detención de dos personas. A partir de hoy a la tarde sobre las cuatro cuadras de la manzana habrá torres de iluminación propias del municipio y un operativo especial para el cuidado de la zona para tranquilidad de los evacuados”, para enfatizar mas adelante que “ Estamos trabajando permanente con ellos para ver qué ocurrió y como ocurrió y tener cercanía para dar respuestas, sabiendo que es una gran angustia la que están atravesando. De un día para el otro encuentran que se perdieron muchas cosas y eso es una complicación. Hay gente que fue muy afectada.

– Que cantidad de evacuados hay?

– A todos se les da asistencia. Primero la real. Hay entre 100 y 150. Muchos se fueron a casa de familiares. Ahora estamos haciendo el cotejo de cada uno. Tenemos una persona de 83 años que vive en los departamentos de enfrente y quería volver a su casa pero está muy tranquila.

– Cuántas viviendas fueron afectadas?

– No sé sabe aún. No tenemos claro aún qué fue afectado y que no. No podemos entrar en muchos lugares por peligro de derrumbe. Y porque hay una investigación judicial.

Consultado sobre el sector más afectado por el siniestro indicó que “es el de la esquina de 20 de Septiembre y Rivadavia”, anticipando que mantendrán “un operativo de tránsito para que no haya circulación porque hay estructuras que corren peligro de colapsar. Hay edificios que no podrán habitarse. Otros que podrán con los arreglos previos y otros que estamos esperando para poder acceder. Esa evacuación se hará hasta el miércoles aproximadamente.

Sobre las causas del voraz incendio afirmó que “los peritos no han podido ingresar, por lo que sería aventurado dar una opinión sobre este tema en particular”, elogiando la tarea de los Bomberos que “tardaron tres minutos en llegar. Fue muy rápida la respuesta y apoyos adicionales”

– Que pasará con los empleados de la firma?

-Anoche había gente del Ministerio de Trabajo, pero nuestro primer problema tiene que ver con las estructuras, con los vecinos y con ir hablando con cada uno. Los responsables de la firma se estaban comunicando con el Ministerio de Trabajo y vi a varios de los empleados en el lugar.

– Que sucederá con quiénes no tengan dónde dormir?

– Ofrecimos el Centro cuando activamos el protocolo de emergencia. Hay distintos lugares donde se pueden generar centros de evacuados. En el caso puntual de ayer se estaba viendo la posibilidad de generarlo en el Club Quilmes. Se habló con las autoridades y no hubo necesidad de seguir avanzando por la poca cantidad de gente que tendría que concurrir. La mayoría se fue a casa de familiares