Eduardo César Agüero electo Presidente de los Arquitectos

El flamante presidente, Arq. Eduardo César Agüero anunció que trabajará en equipo para obtener una mayor interrelación e integración entre los profesionales; reinsertar a los arquitectos como principales impulsores e interlocutores del debate sobre el desarrollo urbano; optimizar la relación con las administraciones municipales y ayudar a los matriculados más necesitados

Con la presencia de autoridades municipales, universitarias, de otros colegios profesionales, del sector empresario, representantes de organizaciones no gubernamentales y de sindicatos, colegas, familiares y amigos, se llevó a cabo este jueves el acto de asunción del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, encabezado por el presidente Eduardo César Agüero; el secretario Diego Aníbal Domingorena y la tesorera Adriana Leticia Lucchetti.

Hasta el 2022 estarán acompañados por los vocales titulares: Emanuel Peredo; Marta Ruth Pérez Schneider; Julia Alejandra Romero y Delfor Héctor Bustamante; los vocales suplentes Rubén Eduardo García; María Inés Rojas; Martín Sarasibar y Silvia Beatriz Rodriguez y el delegado del Consejo Superior en el cargo de vocal suplente Horacio Lus. Además de un numeroso Cuerpo de Jurados y de Asesores.

Luego de las palabras del presidente saliente, Arq. Daniel Monzón, se entregaron los diplomas en reconocimiento a sus cargos a las autoridades que ocuparán la decimosegunda gestión de la entidad y a los consejeros mandato cumplido.

La flamante tesorera, Adriana Lucchetti, fue la primera en dirigirse a los presentes. Visiblemente emocionada destacó el proceso de traspaso y la buena predisposición de su antecesor, Bruno Mazzini; agradeció a sus colegas en general y a su familia en particular y señaló que “la transformación la hacemos juntos o no la vamos a poder hacer. Vamos a trabajar honestamente, con responsabilidad y con un criterio de empatía con las Delegaciones, siempre buscando lograr el Colegio que soñamos, prometimos y nos merecemos”, concluyó.

Por su parte, el nuevo secretario, Diego Domingorena agradeció a quien lo precedió, Analía Benítez por su empeño en la comunicación de las tareas a desarrollar, a su esposa e hijos por el acompañamiento en tanto recorrido, a los colegas referentes y al Arq. Eduardo Agüero por haber aceptado encabezar la Lista Naranja Nro. 1 denominada “Nuevas Formas” y el compromiso con que lo accedió.

“Creo que el país, la provincia y los 14 municipios que componen el distrito van a pasar por momentos difíciles. Son tiempos arduos que requerirán mucho esfuerzo, trabajo, empeño e imaginación; nosotros como institución estamos comprometidos en involucrarnos en cada proyecto, idea o acción que estas entidades estatales lleven adelante y vamos a apoyar a arquitectos y arquitectas que trabajen en esos espacios”, puntualizó.

Finalmente, el flamante presidente también reconoció a su familia y a los matriculados salientes, a las autoridades de otras instituciones a quienes invitaron no sólo protocolarmente sino también porque piensan trabajar “codo a codo” con ellos y a los medios de prensa presentes. Después recordó que su inicio en la profesión fue muy duro, “los que me conocen poco – dijo- ven a un arquitecto que trabaja mucho, que tiene un equipo de gente, que tiene socios pero esto no siempre fue así, por eso creo que puedo entender a los chicos que hoy se reciben y no pueden trabajar en esto y es uno de los temas que me obsesionan. Ese devenir me llevó a incorporar una mecánica en equipo y es lo que valoramos con este grupo”.

En cuanto a lo que propone realizar Agüero anunció que “hay cuatro ejes que pensé desde un primer momento y siempre lo mantuvimos con el equipo. Hay una cuestión que tiene que ver con la integración intergeneracional, por eso hay algunos referentes que siempre invitamos desde el primer minuto de la campaña y hoy me pone muy contento que nos estén acompañando en este acto. Pensamos aprovechar el conocimiento de los que más saben y más experiencia tienen para volcarlo a lo que necesitan los más jóvenes para poder insertarse en la profesión.

Revitalizar el debate: en la campaña vimos que los arquitectos tenemos muchas ganas de debatir pero no fue transmitido a la sociedad y es un punto muy importante para trabajar. Reforzar el diálogo con las delegaciones, hemos recorrido todas y hay muchas tareas para realizar. Reinsertar a los arquitectos como principales impulsores del debate urbano. Hay una cuestión que me enojó en toda la campaña para intendente del Partido de General Pueyrredon ya que este tema no fue tenido en cuenta por los candidatos, no se lo mencionó y es una de las principales cosas que puede hacer un jefe comunal que es trabajar en las posibilidades que da el desarrollo urbano, sobre todo en una ciudad como Mar del Plata con el potencial que tiene y en el distrito también. La culpa de que no se haya puesto en el debate central es nuestra y vamos a trabajar mucho en este sentido.

Generar actividades para producir propuestas concretas, no esperar a que nos pregunten, nosotros tenemos que instalar los temas, que colaborar. Hace falta rever las ordenanzas de Patrimonio, el famoso tema del COT. Nosotros tenemos que proponer, tenemos capacidad y gente que tiene muchas ganas de participar y hay que canalizarlo. El tema de la comunicación: creo que en los tienen que corren tenemos que ser profesionales en cómo comunicamos y que nos escuchen.

Tenemos que optimizar la relación con las administraciones municipales. Diego hizo una excelente gestión con el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, el cual nos enseñó cómo podemos tomar la delantera e iniciar el proceso de digitalización de los trámites que no puede esperar más, no podemos seguir trabajando de esta manera. Reclamar las mejoras en las condiciones de trabajo tanto para los empleados como la atención a los matriculados, son cosas básicas de sentido común y no podemos aceptar las deficiencias.

Ayudar a los matriculados más necesitados: hoy quienes se reciben y no se matriculan son en un altísimo porcentaje y terminan trabajando en otra cosa. No podemos aceptar como sociedad darnos el lujo de tener una facultad que saque a los chicos de la calle y después no pueden trabajar en esto. Es un tema que me obsesiona, tenemos que generar medios para que los chicos puedan conseguir trabajo, las ideas están, tenemos que ir generándolas en los lugares pertinentes”, expresó.

Por último se mostró “muy disconforme como está el Colegio de Arquitectos actualmente pero tengo un optimismo que lo vamos a revertir. Había 3 o 4 listas que nos presentamos para distribuirnos en 1200 votos y creo que en el distrito IX nos ha ganado la competencia entre nosotros por sobre la cooperación. Tenemos que hacer un esfuerzo para revertir esto rápidamente y que la cooperación de los arquitectos sea un fin a alcanzar”, apuntó.

Cabe recordar que los Cuerpos de Jurados y de Asesores ocuparán sus cargos el jueves 19 de diciembre a las 17, en un encuentro que se realizará junto a la entrega de medallas a los matriculados que cumplen 25 años en el ejercicio de la profesión y el festejo de fin de año que se realizará en Teatriz el próximo 19 de diciembre.