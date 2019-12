Repudian y rechazan el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Gustavo Demarchi

Los organismos de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos, H. I. J. O. S., Colectivo Faro de la Memoria, Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste, Asociación Nacional de ex Presos Políticos de la República Argentina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mar del Plata repudiaron y rechazaron ” la decisión judicial precedente cuya intencionalidad política no puede ser obviada, como tampoco puede ser soslayada la probada responsabilidad ideológica – y de acción- del genocida Gustavo Demarchi”.

Recordaron que “Gustavo Demarchi fue juzgado y condenado por asociación ilícita como jefe y organizador de la misma referente a la Concentración Nacional Universitaria, CNU y de los homicidios calificados de Enrique Pacho Elizagaray, los hermanos Videla (Jorge Lisandro y Guillermo, el padre de los mismos (Jorge Enrique Videla), del Dr. Bernardo Goldemberg en marzo de 1975 y de la Decana María Coca Maggi en mayo del mismo año, recibiendo la pena de prision perpetua”

El 11 de diciembre, el Tribunal Federal integrado por Víctor Bianco y Alfredo Ruiz Paz, otorgó a Demarchi el beneficio de la prisión domiciliaria, a cumplirse en un departamento de la calle Alvarado 1414 de nuestra ciudad.

Por este motivo señalaron que “En este contexto de recuperación democrática y oxigenación de valores éticos y morales nuevamente un sector de la Justicia se recluye en otorgar beneficios a un genocida que apunta a vulnerar el nuevo contrato social del NUNCA MÁS!

Los organismos de DDHH junto a las centrales sindicales, la Universidad pública, las organizaciones y movimientos sociales, estructuras político-partidarias del campo nacional y popular, agrupaciones de Género y Diversidad, centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles, espacios de cooperativismo, colectivos artísticos y culturales y entidades intermedias, entre otras, convocaron a Conferencia de Prensa el próximo lunes 16 del corriente a las 11 en la Casa de la Memoria, ubicada en Santa Fe 2946, para informar y difundir a la comunidad en su conjunto de las distintas actividades a desarrollarse.