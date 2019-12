Jorge González y su objetivo…que el 1 de marzo comiencen las clases en buenas condiciones edilicias

Luego del acto del acto de jura, el nuevo Secretario de Obras de General Pueyrredón, Jorge González, dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de la actual situación del área que tiene a su cargo como así también se refirió a las prioridades de su gestión. “Tenemos como objetivo que el 1 de marzo comiencen las clases y la estructura escolar debe estar en condiciones para que se pueda garantizar esto”, afirmó.

En tal sentido, en conversación con “el Retrato…” hizo hincapié en las prioridades que tiene, en el marco del nuevo cargo que comenzó a ocupar este miércoles, y resaltó: “A corto plazo tenemos como objetivo algo muy sencillo que es que el 1 de marzo comienzan las clases y la estructura escolar debe estar en condiciones para que se pueda garantizar esto”.

“La situación no es mala, pero la infraestructura escolar está formada por edificios que se usan todo el año y una vez que se dejan hay tarea por hacer”, reconoció a la vez que adelantó que “está trabajando el área de infraestructura de la Nación” e intentando cerrar programas “para que a partir de los primeros días de enero estar trabajando sobre ellos”.

Asimismo, señaló que pondrán el ojo “en atender lo que ha quedado pendiente”, ya que hay varios procesos en marcha y adelantó: “Vamos a trabajar en mancomunar el esfuerzo municipal, que todos los organismos junto a las empresas distribuidoras de energía y servicios intervengan en el espacio urbano de manera planificada y coordinada, que se escuche a la gente, sus necesidades e incorporar respuestas”.

“Vamos a incorporar el área de movilidad en la secretaría de gobierno que tiene que ver con el transporte y el tránsito. También lo intentaremos a un Gabinete Urbano Ambiental para dar respuestas integrales”, agregó el representante de la Secretaría de Obras de General Pueyrredón.

ACTUALIZARAN EL CODIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Seguidamente, González hizo hincapié en que “el Código de Ordenamiento Territorial tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Lo que debe hacer el municipio es ponerse delante de eso, marcar ejes de desarrollo y espacios que están en condiciones de ser desarrollados y trabajar con la actualización del código en diálogo con todos los sectores que tienen que ver con la industria para que esté al día”.

“Necesitamos hacer ese trabajo y lo vamos a encarar a largo plazo”, aseguró y añadió que a mediano plazo intentarán que cada una de estas gestiones “vayan dando distintos instrumentos y ordenanzas que ayuden a salir de esta sensación de que la ciudad no se mueve porque el código no lo permite o que no se invierte porque hay trabas”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre sino teme que se politice la cuestión al llegar al concejo, respondió que no. “No tengo temor al trabajo en conjunto y cuando digo que todos tienen que opinar también incluyo a los concejales, particularmente a los que integren la comisión de obra. Creo en esa tarea: crear consenso”, subrayó.