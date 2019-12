Axel Kicillof revisará los contratos eléctricos y buscará frenar el traspaso de Edenor y Edesur

Axel Kicillof anunció este miercoles que revisará los contratos firmados por la gestión anterior con las empresas concesionarias del servicio eléctrico en la provincia.

Haciendo referencia a las empresas Edelap, Eden, Edea y Edes aunque sin mencionarlas puntualmente, el flamante Gobernador dijo que someterá a revisión lo actuado y agregó que convocará este miércoles a las empresas del sector “a trabajar en un esquema que sea justo, que sea sostenible, que sea razonable y que la gente, las empresas, los productores, lo puedan pagar”.

Además, Kicillof confirmó que le solicitó a Alberto Fernández que retrotraiga el traspaso de las empresas distribuidoras Edenor y Edesur del ámbito nacional a la ciudad de Buenos Aires y la provincia, una medida impulsó la administración de Mauricio Macri.

El traspaso había nacido como reclamo de los gobernadores peronistas que exigieron a Macri que Buenos Aires y CABA asuman los costos operativos y de inversión de las redes de agua y cloacas de AySA y del servicio de Edenor y Edesur.

Si bien hubo fotos de todas las partes firmando acuerdos por el traspaso, lo cierto es que Vidal se negó durante meses a estampar la última firma hasta tanto la Rosada no negocie con las empresas la deuda que mantenía con las distribuidoras.

En los primeros días de octubre, Vidal llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional y ratificó el traspaso de Edenor y Edesur a la órbita de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces apenas se avanzó con el armado de un ente bipartito.

“Hemos pedido al Gobierno Nacional que retroceda y deje sin efecto este intento de generar un ente al que ya le nombraron un presidente”, dijo este miércoles Kicillof.

“Miren, el ente metropolitano que debería regular a las empresas no está conformado, no está en funciones, pero después de las PASO nombró un presidente”, dijo el Gobernador y detalló que el 70% de los usuarios son de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el 30% son de la Ciudad, sin embargo el presidente del ente es un hombre de la Ciudad de Buenos Aires. “Le pido al Presidente que retrotraiga esta situación, que vuelva a foja cero como han dicho, pero no a favor de una empresa o una familia, a favor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, no vamos a convalidar ninguna maniobra”, aseguró Kicillof.

El mandatario confirmó que dejará sin efecto el aumento en las tarifas de electricidad previsto para enero en el segmento de distribución. “No vengo a cargar las tintas, saben que después del resultado electoral el gobierno saliente decretó una aumento para los primeros días de enero“, dijo.

Se trata de una suba que representaría un aumento, dependiendo el caso cercano o superior al 25% de las tarifas en todos los hogares de la Provincia de Buenos Aires. “Yo quiero decir que ese aumento lo vamos a dejar sin efecto”, lanzó.