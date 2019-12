Sebastián Puglisi: “Uno de mis primeros desafío será titularizar a docentes del sistema municipal”

“Las promesas de campaña hay que cumplirlas. Para los docentes del sistema que me conocen saben que no digo lo que no puedo cumplir” enfatizó ante “el Retrato…” Sebastián Puglisi al referirse al reclamo de la bonificación docente quitado por Arroyo y Mourelle y que Guillermo MOntenegro ya anunció que va a comenzar a pagar desde el 1 de enero.

“El Código 59 era una deuda que teníamos con los docentes. Porque consideramos que era injusto que hayan quitado una bonificación que tenía más de 30 años” enfatizó Puglisi a minutos de jurar como Secretario de Educacion de General Pueyrredón en diálogo con este Portal; para acotar que “ Así que esa es una de las artistas. Tenemos mucho trabajo por delante”.

– Tiene idea de cómo está la Secretaria?

– Ningún docente en la Municipalidad es titular si no pasa por un proceso de concurso. Y hay mucho iniciado y ninguno terminado. Ese es el primer desafío. Hay dos grandes desafíos: El titularizar a muchos docentes del sistema municipal que todavía no están y garantizarles la fuente de trabajo. Y en segundo lugar encarar lo que queda del verano para tener las escuelas en condiciones a partir de los primeros días de marzo

– Cuando se llevaría a cabo la Asamblea Docente?

– Los concursos se desarrollan en el mes de diciembre. Están todos iniciados y no terminados. Hay una gran tarea por delante con mi equipo. Quedan pocos días para el receso de verano y hay que apurar.

– La tarea más difícil será que los docentes municipales vuelvan a creer en el sistema?

– Lo primero que hay que hacer es reconstruir el diálogo. Conversar. Escuchar. Ninguna política pública puede perdurar en el mediano y largo plazo si no es fruto del concenso.

En relación al dialogo que mantendrá con el Sindicato de Municipales “Venimos trabajando muy bien y acercando posiciones. Dialogando y escuchando. Esto no lo hace ni un funcionario ni una gestión. Se hace entre todos”, para finalmente cuando se le preguntó acerca de qué puntaje, del 1 al 10, encontró la Secretaría dijo “No sé si ponerle calificación. Ahora veremos con qué nos encontramos”