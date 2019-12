Plaza del Agua: “Las iniciativas privadas son buenas siempre que no limiten la utilización de ese lugar a los vecinos”

En el marco de la polémica desatada por la Plaza del Agua y en su primer conferencia de prensa como intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro hizo hincapié en la injerencia del sector privado en los espacios públicos. “Las iniciativas privadas son buenas siempre que no limiten la utilización de ese lugar a los vecinos”, consideró.

“No es una postura de Montenegro. Uno tiene que buscar qué es lo mejor para los marplatenses. Si la utilización del espacio público o la puesta en valor de un espacio público de nuestra ciudad es buena para los habitantes de la ciudad y de alguna manera puede ser congeniada con una iniciativa público-privada, me parece que es bueno”, señaló el intendente.

“Pero en definitiva –apuntó– lo tendremos que definir cada uno de los vecinos, escuchándolos, planteando cuáles son los temas, más allá de la política. Esto tiene que ver con cómo nosotros logramos que nuestra ciudad esté cada vez mejor”, describió a la vez que consideró que “las iniciativas privadas son buenas siempre que no limiten la utilización de ese lugar a los vecinos”.

Asimismo, habló sobre qué es necesario “congeniar una cosa con la otra” y a modo de ejemplo, dijo que no quiere tener una plaza “que no es una plaza porque está toda rota”, pero tampoco una que no se pueda usar. “Tengo que congeniar de la mejor manera posible el equilibrio que tiene que ver con la inversión y la utilización de lo público”, sintetizó.

ORGANIZACIONES SOCIALES: “HAY QUE ESCUCHAR CUÁLES SON LOS RECLAMOS”

Teniendo en cuenta la gran cantidad de protestas y movilizaciones de organizaciones sociales a nivel local fueron muy constantes durante los últimos años de gobierno, Guillermo Montenegro reparó en que “hay que escuchar cuáles son los reclamos, tratar de encontrar una solución teniendo en cuenta cuál es la problemática que tiene nuestra ciudad y cuáles son las soluciones que nosotros podemos dar, siempre defendiendo los intereses de los marplatenses”.

“No podemos hipotecar la ciudad y me parece que es muy importante la generación de trabajo genuino desde otras áreas y no pensando únicamente que es Estado es el único que puede generar, porque en algún momento lo terminamos pagando todos. Es importante donde uno tiene que poner el foco que es en la generación de empleo y valor”, apuntó.

En relación a la emergencia alimentaria de General Pueyrredón, sostuvo: “Más que hacer declaraciones hay que ocuparnos. Cuando uno declara la emergencia es porque te genera herramientas para poder ocuparte”.

Consultado por los reclamos realizados la semana anterior por varias organizaciones sociales frente a la Municipalidad, vinculados con la entrega de canastas navideñas afirmó: “Estamos trabajando en esa tarea específica” al mismo tiempo que agregó que también están en contacto con los funcionarios tanto provinciales como nacionales “para ir trabajando en conjunto”.