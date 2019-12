El investigador marplatense, Diego Bastida premiado por su trayectoria: una vida dedicada al mar

Ricardo Bastida, investigador principal jubilado del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC- CONICET, UNMDP) y Profesor Emérito de la Facultas de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad nacional de Mar del Plata, fue nombrado recientemente como Académico en la Academia del Mar de la República Argentina.

Ricardo Bastida fue nombrado representante de la ciudad de Mar del Plata en la Academia del Mar de la República Argentina, entidad de carácter científico y sin fines de lucro, cuyo objetivo es el estímulo, la promoción y el desarrollo de una conciencia marítima en nuestra sociedad. La ceremonia de nombramiento se realizó en el Círculo Naval de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Bastida brindó la conferencia “Mamíferos Marinos del Atlántico Sudoccidental y su Problemática de Conservación”.

“Los reconocimientos de este tipo siempre me sorprenden, y me siento honrado y agradecido por los mismos, y considero que deben ser compartidos con los investigadores y colaboradores que me han acompañado durante mi carrera profesional”, comenta Bastida, que se define como un ferviente defensor de los proyectos interdisciplinarios y el trabajo en equipo.

Bastida ha desarrollado una vasta carrera profesional, que inició en la década del 60, aplicando por vez primera en Sudamérica técnicas de buceo autónomo para las investigaciones de ecología costera en estudios del litoral patagónico. La combinación del buceo y la investigación lo acompañaron durante toda su carrera profesional, llevándolo a recorrer el lecho marino de México, España y los arrecifes coralinos del Caribe, entre otros.

Desde su ingreso al CONICET ha realizado innumerables aportes al desarrollo de la ciencia, publicando más de un centenar y medio de trabajos en prestigiosas revistas especializadas y diversos libros. Su producción no se limita al ámbito académico, participó también en actividades de divulgación en diferentes medios masivos de comunicación: radio, televisión, medios escritos, cinematografía y fotografía de naturaleza.

“El trabajo científico produce grandes satisfacciones, y poder realizarlo me convierte en un gran privilegiado. Y al mismo tiempo, genera un compromiso con la sociedad, a quienes se deben comunicar los resultados, ya que a través del Estado nos han posibilitado recibir educación de calidad y disponer de subsidios que hacen posible la investigación”, reflexiona Bastida.

El merecido reconocimiento es señal de los esfuerzos y satisfacciones de llevar adelante esta profesión. “Mis grandes sueños siempre fueron estar en contacto con el mar y tratar de develar algunos de sus grandes misterios. Un sueño que se hizo realidad participando en numerosas campañas de investigación en distintos mares del mundo, realizando exploraciones subacuáticas en escenarios mágicos y poco conocidos en la Argentina”, concluye Bastida.