Abad: “Sería una pena si Kicillof no reconoce que se ha logrado mucho para la Provincia en estos años”

El jefe de bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maxi Abad, se refirió al mensaje del gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa: “Vamos a ser una oposición propositiva y que colabore con el gobierno, pero también tenemos la responsabilidad de defender lo que se ha logrado en estos 4 años para y por los bonaerenses. Hoy la Provincia no es la misma que en 2015. Podemos rendir cuentas de todo lo que hicimos porque hay resultados concretos que lo demuestran”, destacó.

“Celebro que el gobernador Kicillof haya podido expresar su visión ante la Asamblea Legislativa. Su mensaje es el corolario de una transición ejemplar: desde el día después de la elección comenzaron las conversaciones entre los equipos y hubo varias reuniones donde se puso a disposición toda la información. Muchas de las cosas que manifestó no se ajustan a la realidad actual de la Provincia, la información es pública y se puede contrastar”, dijo Abad al finalizar la asunción del nuevo gobernador.

Kicillof hizo hincapié en el endeudamiento durante la gestión de Vidal, y destacó el incremento de la deuda en los últimos 4 años. Abad explicó que en 2015 “la Provincia tenía una deuda registrada de USD 9.362 millones y la no registrada era USD 1842 millones, es decir, la deuda total era de USD 11.204 millones. Hoy la deuda es de USD 11.000 millones, el propio gobernador lo dijo en su discurso. No hubo aumento, y el destino de los recursos fueron a obras fundamentales en los 135 municipios”. Y agregó: “El endeudamiento para la realización de obras que no podían esperar fue aprobado por la legislatura. No fue una decisión discrecional, sino que es parte de la transparencia que defendemos como valor”.

“Nuestra invitación al gobernador es a trabajar juntos. En su frase de cierre planteó que no es posible hacer historia si se gobierna solo. El rol de la oposición será acompañar y construir en conjunto. Estamos abiertos a escuchar y a trabajar, siempre con la verdad sobre la mesa y sin distorsiones sobre lo que hemos logrado en este tiempo. Por eso, sería una pena si Kicillof no reconoce que se ha logrado mucho para la Provincia en estos años”, dijo el legislador.

Finalmente, Abad destacó la figura de María Eugenia Vidal y confió “en que tiene un gran futuro político, porque demostró que se puede gobernar pensando en los bonaerenses, honestamente y dando peleas que nadie nunca había dado en la Provincia. Desde el primer día, María Eugenia marcó el rumbo de una Provincia más justa y segura, sin impunidad y donde los que hacen las cosas mal las pagan. Por eso, peleamos contra los narcos y las mafias, derribamos bunkers, profesionalizamos la Fuerza y empezamos reformas que nunca se habían hecho”, concluyó.