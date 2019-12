Guillermo Montenegro: “La situación de la Municipalidad es complicada y compleja “

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, expresó: “La municipalidad está complicada. La situación de la ciudad es compleja y es importante que nos pongamos a trabajar todos” a la vez que se refirió a los principales ejes de trabajo entre los que priorizó la temporada de verano que se avecina, el potenciamiento de los sectores productivos, la transparencia y desburocratización del municipio, entre otros.

“Es un día en lo personal muy movilizante y jurar como intendente es el logro profesional más importante de mi carrera”, disparó el nuevo intendente de General Pueyrredón .

Al consultársele sobre al discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, en el que dijo que en los últimos cuatro años se “destruyó la industria nacional” por el cierre de “20 mil empresas” y la pérdida de “152 puestos de trabajo” en el sector privado. “Pude ver el discurso, estuve viendo algunas de las consideraciones y hubo distintas cuestiones, hay que buscar las positivas. La gente está pidiendo que no hablemos más de lo que pasó sino lo que vamos a hacer”, indicó a la vez que reparó en “la interdependencia que tiene la ciudad con la provincia y nación”.

“Dependemos de muchas cuestiones que requieren soluciones macro a nivel nacional. Lo importante es trabajar de acá en adelante todos juntos para ver cómo Mar del Plata, Batán y Sierras empiezan a funcionar de una manera distinta”, señaló al mismo tiempo que admitió que “faltan cosas que hay que llevar adelante”.

En relación a lo anterior, aclaró: “Estamos convencidos que las cosas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires eran cosas que no se habían hecho nunca” y resaltó el traspaso administrativo que se realizó como así también “la tranquilidad” en la que se desarrolló el acto de asunción.

PRIORIDADES DE GOBIERNO

Seguidamente, hizo hincapié en los desafíos a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata en los primeros días de gobierno, en relación a los cuales enumeró la bonificación docente, el envío de fondos de Nación a Mar del Plata, la temporada de verano que se avecina, la necesidad de potenciar los sectores productivos para generar trabajo y la de liderar un gobierno transparente y cercano a los vecinos, la seguridad y el empleo.

“No hay un desafío, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura y con lo que ocurre en el día a día y otras cuestiones que tienen que ver con planificación”, sostuvo a la vez que comentó que “la desburocratización del estado y la agilidad en las habilitaciones va a dar respuesta en gran medida para que sea fácil invertir en Mar del Plata”.

CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO

En lo que respecta al Centro de Operaciones y Monitoreo no descartó la posibilidad de incorporar más operadores en un corto plazo. “Pensar que las personas solamente van a generar los cambios en lo que tiene que ver la lucha contra el crimen organizado o el delito es un error conceptual. Necesitamos de las soluciones que hoy tiene la tecnología como es un anillo digital que permita el reconocimiento facial, de chapa y patente o la descripción de distintas actitudes que pueden hacer saltar alertas o alarmas del Centro”, explicó.

“No solamente tiene que ver con los operadores, que probablemente tendría que haber más, por la cantidad de cámaras que hay en la ciudad y que eso lo estamos estudiando, sino también con trabajar en conjunto con las distintas fuerzas federales o provinciales que hay en la ciudad, la parte de tránsito municipal y todo lo que es SAME o defensa civil; lo cual es la clave para dar una respuesta mucho más acabada y no solamente de un sector del gobierno”, sostuvo.

Además de reconfirmar que trasladará su despacho al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el intendente aseguró que la seguridad ocupará un “lugar central” en su gestión y que pondrá en marcha un “plan estratégico antidelito”.

“Desde mi experiencia como fiscal, luego como juez y después como Ministro de Justicia y Seguridad, voy a aplicar lo que aprendí para volcarlo a favor de la convivencia en nuestro distrito. Entre los vecinos y los delincuentes, yo siempre elijo pararme al lado de los vecinos”, dijo y añadió que incorporarán también “tecnología de última generación para prevenir y cuidar a los ciudadanos. Vamos a aumentar los controles y a perseguir al crimen organizado como la trata, los robos y el narcotráfico”.

SOLUCIÓN PARA LOS GUARDAVIDAS

Por otro lado, Montenegro confirmó que se comenzará a negociar un aumento salarial para el sector de loa guardavidas y que los afiliados a la la Mutual finalmente prestarán servicios en las playas de la ciudad durante la temporada. “Estamos viendo la posibilidad que el pago de los salarios se haga como hasta ahora por medio de la provincia”, apuntó a la vez que comentó que se pagarán sin problemas los sueldos y aguinaldo. “La situación económica del municipio no es buena. No obstante el pago de sueldos y aguinaldo está garantizado”, aseguró.

MANUAL DE AUDITORÍA DE CORTE DE GESTIÓN

Además, hizo hincapié en que cada uno de los secretarios tiene un manual de auditoría de corte de gestión, el cual tiene que ver con saber en qué estado se encuentra cada una de las áreas. “No tanto para hacer una apreciación de eso o ser usado como la herencia recibida, sino para que cada uno tenga claro y el gobierno también cual es el punto de partida”, detalló.

“LA MUNICIPALIDAD ESTÁ COMPLICADA”

“La municipalidad está complicada. Ustedes ven el estado de las plazas, de las calles, el asfalto, es algo que los vecinos lo pueden palpar todos los días. La situación de la ciudad es compleja y es importante que nos pongamos a trabajar todos”, sostuvo el referente de Juntos por el Cambio.

Asimismo, resaltó que Mar del Plata tiene todo para ir adelante como lo turístico, lo industrial, lo comercial, la sierra, la laguna, el mar, etcétera como para ser una de las ciudades más lindas del mundo. “Que esté en una situación distinta es responsabilidad un poco de todos y el gran desafío es trabajarlo juntos”, señaló.

FOMENTISTAS DEBERÁN PRESENTAR SUS BALANCES

“Las sociedades de fomento tienen que presentar la revisión de sus números, para ver cuales han trabajado y cuales tienen mayores complicaciones. Se seguirá buscando con las distintas áreas de gobierno, la descentralización también, porque al vecino no le interesa que área del gobierno le da la respuesta sino que se la den, más allá de que sea la sociedad de fomento, el Envial, el Emsur o la delegación”, sostuvo y agregó: “Hay que lograr que haya una respuesta del gobierno a las necesidades del vecino”.

POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

-¿Cómo va a ser su política con respecto al acceso a los datos? ¿Va a haber una política de acceso a la información?

-Absolutamente. Cuando uno busca la transparencia es el acceso a todos los datos, no solamente con lo que tiene que ver con números de lo que ocurre en las distintas áreas, sino también de tener con tener en claro qué está ocurriendo con las licitaciones, con las declaraciones juradas de los integrantes del gabinete. Tener acceso a la información que maneja el estado es clave, salvo que se entienda esa información es lo suficientemente sensible como para generar investigaciones penales. En estos últimos años no hubo indicadores en salud, seguridad o educación por ejemplo y eso hace que uno no pueda tomar mejores decisiones.

Montenegro reconoció que tuvo algunos contactos con el entorno del gobernador Axel Kicillof, quien asumirá este próximo miércoles su mandato, en reemplazo de María Eugenia Vidal, y subrayó la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad y la de María Fernanda Raverta como titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. “Me comuniqué con algunos integrantes del gabinete que conozco. Les conté de algunas cuestiones particulares de Mar del Plata. Hay que darle tiempo, calculo que en los próximos días comenzará a tener reuniones con los intendentes”, expresó.