Sporting: La Inter A campeona y la B subcampeona

La Intermedia A de Sporting se coronó campeona del Torneo Oficial organizado por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey al vencer 1-0 a IDRA con gol de Pilar López Silva. La Intermedia B, por su parte, obtuvo el subcampeonato tras caer ajustadamente contra CET de Pinamar por 3-2.

A primer turno en el Sintético Panamericano y bajo el apoyo de toda la familia “Albinegra”, la Inter B salió a jugar bajo un calor agobiante. El equipo capitaneado por Rosario Lay González tuvo un año muy bueno, llegando a la final con un invicto de 28 partidos (2 empates y 26 triunfos).

Las pinamarenses se pusieron 2-0, aunque Sporting luchó y pudo ponerse a un gol gracias a la conquista de Virginia Rossi. El 3-1 pareció sentenciar la final, aunque nuevamente las “Maristas” reaccionaron y con un nuevo gol de Rossi le pusieron suspenso al desenlace.

Rocío Bogarín, la entrenadora, contó: “fuimos un equipo dinámico que fue para adelante y en los momentos cruciales cada jugadora piensa en pos del equipo. No tuvo estrellas, todas saben lo que es defender la camiseta. Se invictas no es fácil, y eso tiene que ver con el compromiso, con lo que cada una deja para el equipo y lo colectivo”.

Además, la “Melli” dijo: “tuve 18 jugadoras que fueron unas fieras y debo destacar que el equipo hasta el último segundo no se rindió. Físicamente nos superaron. Nosotras mantuvimos nuestra Inter. La actitud del equipo me deja muy conforme y contenta. Fueron para adelante y no se guardaron nada”.

Las jugadoras que conformaron el plantel fueron Andrea Vignale, Paz Figueroa, Rosario Lay González, Florencia Abboud, Carla Debenedetti, Virginia Rossi, Cecilia Iturbe, Loli Paz, Cecilia Cirimelo, Laura García, Emilia Ziegler, Florencia Spognardi, Gloria Coddington, Josefina Coddington, Carolina Girado, Michelle Posse, Agostina Rodríguez y Fiamma Pérez.

Luego salió a la cancha la Inter A, que animó un partido muy equilibrado contra IDRA. Pilar López Silva marcó la única diferencia. A falta de 26 segundos, las de Naranja y Azul tuvieron una seguidilla de cortos que las “Maristas” defendieron con uñas y dientes para terminar celebrando con un desahogo muy esperado.

Pilar López Silva marcó la única diferencia. Pero hubo que sufrir. A falta de 26 segundos, las de Naranja y Azul tuvieron una seguidilla de cortos que las “Maristas” defendieron con uñas y dientes para terminar celebrando con un desahogo muy esperado.

María del Mar Sconza, delantera que anunció su retiro, contó que “el partido fue muy limpio y abierto. Pudo ser para cualquiera, pero nosotras atacamos todo el tiempo y defendimos muy bien. Hicimos el gol en el tercer cuarto, con una jugada de Nadia Montenegro y el desvío de Pilar López Silva y luego lo mantuvimos”.

Cintia Lasa, la arquera, destacó: “sufrimos hasta el final y tuvimos a Carmen Novoa que nos salvó porque sacó una tremenda bocha en la línea. Terminamos con tres cortos en contra con el tiempo cumplido, casi nos morimos, pero finalmente la pudimos despejar y fue la gloria. Estuvimos muy concentradas y todo el equipo tiró para el mismo lado”.

El plantel de la Inter A es orientado tácticamente por Joaquín Ruiz y lo integran Cintia Lasa, Inés Lanfranconi, Sofía Pepi, María Evangelista, Milagros Attis, Martina del Prete, Narella Giuntini, Carmen Novoa, Pilar López Silva, María del Mar Sconza, Constanza Nigro, Eugenia de Paz, Sofía Menvielle, Lara Britos, Milagros Torreani, Victoria Augé, Sofía Nigro, Zoe Kachmarik, Julieta Mayor, Nadia Montenegro y Julieta Estigarribia.