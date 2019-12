Miguel Roldan y una tarea que no sabe de descanso desde la Secretaría Gremial de la UOCRA

“Permanentemente hacemos inspecciones porque si bien hay empresas que están armadas, otras recién empiezan y tenemos problemas de todo tipo. Al haber poca competencia las empresas grandes pasan a hacer los trabajos de las empresas medianas, éstas las de las empresas chicas y es la pelea de quién agarra el trabajo. La variable del ajuste siempre es por el trabajador” señaló Miguel Roldan, Secretario Gremial de la UOCRA en diálogo con “el Retrato…” al referirse a las acciones que llevan adelante en el control laboral desde ese Sindicato.

Calificó a “Seguridad e Higiene, falta de barandas y protección en ascensores” a los problemas más comunes “y con los que deben lidiar de manera constante”. También destacó el caso de “Las redes que tiene que haber al hacerse el hormigón por si falla el principal. Nosotros estamos atrás de eso” calificando al porcentaje de infracción como de alto.

– Entiende el empresario que tienen que salvaguardar al trabajador?

– Entiende, pero no lo cumple. No les aumenta el costo porque es más costumbre que otra cosa. El trabajador lo comprende pero es el día a día. Capaz se sacan los arneses pero tiene que estar en ingeniero en seguridad. Es el que tiene que hacer la docencia es é,l y capacitar trabajador y empresarios. Pero muchas veces cobran y no van a la obra. En las obras tiene que haber un registro de las visitas de estas personas donde diga qué elementos faltan. Tiene que estar todo registrado. Cuando hacemos las inspecciones se sorprenden pero muy pocos lo cumplen”.

Al ser consultado si había bajado la siniestralidad, luego de las intensas campañas que llevan adelante, Roldan afirmó que “en las obras ha bajado” aclarando que “los últimos accidentes fueron en edificios en funcionamiento y cuando los consorcios tienen que hacer refacciones sobre espacios deteriorados”.

En tal sentido enfatizó que “tienen que cumplir las mismas normas. Tienen que sacar un permiso en la Municipalidad para poder hacer el trabajo. A veces están pintando en los pulmones y no se pueden detectar. Ahí tienen que estar los responsables. Los consorcios para ahorrar plata contratan a cualquiera sin medidas de seguridad. Los últimos accidentes fueron en frentes de edificios porque se atan mal o cosas así. Eso es donde tenemos el problema. Por eso hablamos con la Cámara que nuclea a la parte de frentes de edificios para hacer cursos y capacitar profesionales y trabajadores. Hoy contratan a los más baratos”

– Desde lo gremial cuáles son los reclamos que más se escuchan?

– En general los reclamos son de todo tipo. Menos horas en el recibo, menos aguinaldo. En general en las inspecciones se entiende y se corrige pero es el día a día. Son 400 obras en la ciudad. Vamos acompañados del Ministerio de Trabajo. Inspectores laborales y de seguridad e higiene; pero hay diez inspectores para toda Mar del Plata.

No dudó en afirmar que “están dadas las condiciones para que Mar del Plata despegue desde la construcción, pero lamentablemente hoy vemos que en la puerta del gremio se empieza a juntar la gente , algo que hacía tiempo no sucedía. Había trabajo. Ahora cuesta que empiecen las obras nuevas y todo es muy lento. Muchas están en el pozo aún y se tarda. Se arma un cuello de botellas porque no pueden avanzar. Pero la perspectiva es buena. La gente quiere invertir en ladrillos; ojalá que haya trabajo”