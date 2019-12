La Escuela de la UOCRA Mar del Plata cierra el Ciclo Lectivo 2019 con 330 trabajadores capacitándose

Tras 11 años de funcionamiento del Centro de Formación Profesional N° 407 de Mar del Plata, el director de la institución, Mauricio Lacuadra, dialogó con “el Retrato…” y resaltó la cantidad de alumnos que se suman a los diferentes cursos que ofrecen año tras año. “Las especialidades que llevan matrícula son las que más inscriptos tienen, por ejemplo: gas y electricidad, en las cuales prácticamente no hay deserción”, aseguró; a la vez que anunció que el viernes 13 desde las 19 se habrá de realizar el cierre del Ciclo Lectivo 2017 .

El Centro de Formación Profesional N° 407, ubicado en Avenida Luro al 8851 de Mar del Plata, comenzó el ciclo lectivo 2019 con 487 inscriptos los cuales se distribuyeron entre las 22 especialidades que se dictan en el establecimiento. “Algunos alumnos fueron abandonando porque van consiguiendo trabajo mejores, pero se promedia que terminaremos el año con 330”, precisó.

Entre los oficios que ofrecen años tras año se encuentran: hormigón armado, albañilería, construcción industrializada, colocación de placas de durlock, colocación de cerámicos, instalaciones sanitarias, electricidad, Gasista Instalador de 2º y de 3º Categorías, conducción de máquinas viales, lectura de planos, seguridad e higiene, colocación de vidrios, herrería de obras, carpintería metálica, cerramiento de aluminio, pintura, computación para administración, autocad, entre otros.

“Las especialidades que llevan matrícula son las que más inscriptos tienen por ejemplo gas y electricidad, en las cuales prácticamente no hay deserción. Generalmente andan en un promedio de 25 alumnos por cada una”, reconoció el referente del Centro de Mar del Plata a la vez que aclaró que el mínimo de edad para ingresar es de 16 años, pero que deben tener el primario completo.

Asimismo, Lacuadra hizo hincapié en que muchos cursos se completan automáticamente. “Hay mucha gente que ha venido, que no llegó a encontrar cupo y ahora está averiguando cuando se reabre la inscripción para poder ingresar y aprender determinado curso”, explicó al mismo tiempo que recordó el caso de distintos estudiantes que se agruparon y armaron una empresa multiservicio, brindando varios servicios en general.

En tal sentido, hizo hincapié en el incremento del género femenino en los distintos cursos o especialidades que se brindan. “La mujer tiene cada vez más presencia. Antiguamente había un 2% de mujeres y hoy debe andar en 8%”, resaltó.

“Todos los cursos duran un año con evaluaciones continuas. Se dan de 17 a 21 horas, hay un 25% aproximadamente de teoría y el resto es todo práctica, las cuales se hacen en su mayoría en el mismo centro, salvo algunas en especial que se le da alguna mano a colegios o instituciones de bien público”, sostuvo al mismo tiempo que resaltó que también concurren varios alumnos de edad muy avanzada.

En función de ello, recordó que tuvieron un alumno de 76 años en la especialidad de colocador de durlock. “Tenía su tiempo libre y quería aprender algo. Nos acompañó todo el año e inclusive terminó el curso.”, comentó Mauricio Lacuadra.

-¿Hacen pasantías?

-No, todavía no está ese sistema, pero sí hay muchas empresas que llaman buscando empleados. Muchas veces los alumnos no terminan el oficio y ya cuentan con un empleo.

-¿Con cuántos alumnos arrancaron y en cuánto están hoy?

-Empezamos con 80 chicos y hoy estamos en más de 330.

-¿Les fue quedando chico el espacio?

-Sí, siempre lo vamos ampliando. Con la misma práctica utilizamos los insumos que recibimos y los vamos utilizando para ampliar el edificio.

-¿Siguieron dando el curso de ladrillos ecológicos?

-Sí, el ingeniero José María Conte está en frente del curso. Hoy hay una quincena de alumnos aproximadamente. El que lo aprende en general lo hace para él mismo, es decir, va elaborando sus propios ladrillos para edificarse su casa. La casa ecológica donde vive el encargado del predio la terminamos hace 7 años, el producto ha sido bueno y técnicamente ya está la aprobación en el laboratorio de la universidad, que ha dado en un muy buen nivel. No hay fisuras y hasta ahora está respondiendo bien. Ya tenemos un certificado, de hecho.

-¿Cuándo comienzan con la inscripción para el ciclo lectivo 2020?

-La inscripción la comenzamos el 19 de noviembre próximo para todos los oficios, la cual estará abierta hasta que se vayan completando los cupos que tienen un mínimo de 25 personas por cada curso. Tenemos que tener un cumplimiento del 75% de cursada por disposición del Consejo Escolar.

-¿Esperaban que el Centro funcione de esta forma?

-A pesar que este año hubo un bajón en la construcción, tuvimos un pico del 2007 al 2009 en donde no se daba abasto.