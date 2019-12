El Súper 4 coronó a los campeones del año

Se disputó este fin de semana, en el Complejo de Chapadmalal, el Torneo Súper 4, que entregó a los campeones anuales de las categorías Menores, Juveniles y Mayores.

La apuesta de la Asociación Atlántica fue reunir en un sólo escenario a todo el handball y el éxito estuvo asegurado. Fueron 45 partidos en dos días, disputados en cuatro canchas en simultáneo, con medallas y copas para todos.

En las intensas dos jornadas que tuvieron más de 10 horas de duración cada una, además hubo capacitaciones para los más de 500 jugadores, en un cierre de año espectacular, con tres competencias distintas, Apertura, Clausura y Súper 4.

Menores: Defensa de Oro

La única categoría que entregó el mismo ganador para hombres y mujeres fue la de Menores, en donde el Club Defensa y Biblioteca se llevó ambas copas a Tandil.



Las chicas el sábado habían tenido una gran Semi y derrotaron 35 a 22 a Punto Sur, en tanto que en la final se sacaron de encima al sorpresivo Rauch por un contundente 27 a 16.

Por el lado de los varones en las Semifinales le ganaron 27 a 25 a Altamira y en una Final para el infarto pudieron vencer 25 a 24 a Acha, para desatar una locura de festejo en conjunto.



Juveniles: Acha y Once Unidos los ganadores

La categoría Juvenil fue la más pareja en los últimos años y en este Súper 4 no fue la excepción, con partidos definidos por muy poca diferencia y finales con alta intensidad.



Entre las mujeres Acha fue el ganador de la Copa de Oro. El equipo entrenado por Cecilia Martínez le ganó en Semis a Ferro por 34 a 17 y en una hermosa final doblegó a Once Unidos por 24 a 20.

En los varones si se dio el gusto Once Unidos de levantar la copa. Con la base del conjunto que la semana pasada se quedó con el título en Cadetes, los de Alejandro Carotenuto vencieron el sábado a Acha en suplementario por 29 a 27 y en la Final a Maipú con un score de 24 a 22.



Mayores: Punto Sur y Once Unidos los mejores del 2019

En la categoría superior no hubo grandes sorpresas; los que habían ganado los torneos Apertura y Clausura también se quedaron con el Súper 4. Entre las mujeres Punto Sur logró el bicampeonato, en tanto que Once Unidos entre los varones por primera vez levantó esta copa, la única que le faltaba.

El sábado las chicas de Punto Sur lograron vencer sin problemas a Ferro de Olavarria por 36 a 24 para cerrar un año mágico, como segundo equipo del país y por lejos el mejor de Asabal.



En los varones se vivió una final pareja durante un tiempo, en donde Once Unidos y Maipú estuvieron igualados en 14.

Pero en el segundo tiempo los de Bruno Puente tuvieron más eficacia en ataque y mejor defensa, para conseguir el título con un contundente 35 a 26.



Resultados:

Sábado – Super 4 – Chapadmalal Cancha 1 Cancha 2 Cancha 3 Cancha 4 Menores Semi Varones Bronce Menores Semi Varones Bronce Menores Semi Damas Bronce Menores Semi Damas Bronce Ferro 35 vs 14 Alvarado H. Neco B 36 vs 27 Bco Pcia Once U 40 vs 22 H. Necochea B Ferro 24 vs 23 Mar de Ajó Juveniles Semi Damas Oro Menores Semi Varones Oro Juveniles Triangular Damas Plata Menores Semi Varones Plata Once Unidos 30 vs 22 Bco Pcia Tandil 27 vs 25 Altamira Humboldt 23 vs 27 Punto Sur Maipu 39 vs 29 H. Norte Juveniles Semi Damas Oro Menores Semi Damas Oro Juveniles Semi Varon Plata Menores Semi Varones Plata Acha 34 vs 17 Ferro Rauch 31 vs 24Humboldt Altamira 27 vs 29 H. Necochea Once Unidos 29 vs 23 Pto Sur Menores Semi Damas Plata Menores Semi Varones Oro Juveniles Semi Varon Plata Menores Damas Amistoso Maipu 29 vs 18 Acha Acha 38 vs 26 H. Necochea A Pompeya 26 vs 23 Punto Sur Ferro B 17 vs 27 Alvarado Juveniles Semi Varon Oro Menores Semi Damas Oro Juveniles Triangular Damas Plata Menores Semi Damas Plata Once Unidos 29 vs 27 Acha Tandil 35 vs 22 Punto Sur Humboldt 37 vs 26 H. Norte H. Necochea A 28 vs 38 Bco Pcia Final May damas 3er Puesto May damas Juveniles Semi Varon Oro Punto Sur 36 vs 24 Ferro Acha 24 vs 28 Once Unidos Tandil 21 vs 22 Maipu