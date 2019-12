Kimberley jugará el Regional Amateur en los certámenes de AFA a partir del 2020

El Dragón confirmó la utilización de la plaza obtenida tras consagrarse campeón del Torneo “Pedro Suárez” organizado por la Liga Marplatense de Fútbol y de esta manera volverá a los certámenes de AFA a partir del 2020.

Kimberley confirmó la participación en el Torneo Regional Amateur 2020 gracias al acercamiento de sponsors privados que siempre colaborar con la institución y que en este caso harán un aporte mayor para que sea posible la incursión en el certamen.

Luego de un año en el que la dirigencia kimberleña decidió no presentar la máxima categoría en los torneos de ascenso por cuestiones netamente económicas, el Dragón vuelve a las rutas para afrontar la cuarta división del fútbol argentino, una noticia que sorprendió a propios y ajenos.

“La realidad es que hoy Kimberley no puede encarar económicamente un torneo como este pero gracias a estas personas que son allegadas al club y con las que se generó una linda mesa de trabajo podemos decir que vamos a jugarlo. Estas personas a través de sus empresas manifestaron que los jugadores y el club se merecen esta oportunidad y a las dos o tres que nos acompañan siempre se sumaron algunas más gracias al campeonato que conseguimos este año“, anunció Luciano Mignini minutos después de finalizada la reunión en Independencia 3030.

“Mi mayor alegría pasa por el plantel. Uno de los motivos por los que se juega es para darles un premio a ellos, por como encararon la competencia este año. Y también por ver que hay personas que se acercan al club para colaborar y que esto se pueda llevar a cabo sino sería inviable“, agregó el presidente del Dragón.

Hace días nada más se había confirmado la llegada de Juan Manuel Vuoso a la dirección técnica de la Primera Divisón y ahora el siguiente paso es la conformación del plantel. A diferencia de otros años, no se irá en busca de jugadores sino que se competirá con los nombres que consiguieron la decimosexta estrella. “Existe la posibilidad de que llegue algún jugador del ámbito local pero todavía no hay nada confirmado desde lo dirigencial. Vuoso mantuvo conversaciones con Gustavo Smarshow por Agustín Costa pero aún falta que me comunique con el presidente de Boca”, afirmó Mignini.

Además aclaró que algunos jugadores no seguirán. “Justamente hoy tuvimos un momento delicado a la hora de notificarle a algunos chicos que no van a ser parte del plantel el próximo año. Ellos son Franco Giorlando, Agustín Jaureguiberry y Matías Révori a los que se sumán Rodrigo Alemanno y Nicolás Fleming que vencieron sus préstamos y volvieron a sus respectivos clubes”.

Aunque aún falta resolver la fecha de inicio para la pretemporada que dependerá del comienzo del Regional Amateur, la idea del Cuerpo Técnico es empezar antes de fin de año para luego encarar la parte más dura en los primeros días de enero.