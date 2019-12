Círculo Deportivo le ganó 2 a 1 a Deportivo Madryn y sumó la tercera victoria consecutiva

En un partido en el que volvió a reducir a un equipo que llegaba con buenos antecedentes y que casi no pateó al arco durante los 90 minutos, Círculo Deportivo le ganó 2 a 1 a Deportivo Madryn.

De esta manera sumó la tercera victoria consecutiva, aseguró la clasificación a la fase regional de la Copa Argentina 2020 y quedó en la undécima posición, con cuatro clubes por debajo en la tabla de posiciones en lo que es el objetivo principal de mantener la categoría. La mala noticia de la jornada, otra vez, llegó por las lesiones: Matías Atlante sufrió un esguince en la clavícula y Bruno Cabrera un fuerte dolor en la rodilla en la que deberá hacerse estudios para comprobar la gravedad.

A descansar y recargar pilas para lo que viene con la cabeza tranquila. El balance del primer semestre es positivo, desde lo futbolístico el equipo de Alexis Matteo jugó de igual a igual de local y visitantes contra rivales más experimentados en la categoría y con presupuestos muy superiores; desde lo numérico, las últimas tres fechas le dieron el premio que en el juego había merecido mucho antes. La reanudación será a fines de enero, por lo que hay que disfrutar algunas semanas y el 3 de enero sería la fecha para comenzar a trabajar para la segunda fase.

Deportivo Madryn llegaba con 10 puntos de los últimos 12, con muchos goles y con nombres importantes. Sin embargo, en los primeros 45′ apenas llegó con un desborde de Distaulo que Bruno Vedda rechazó por encima del travesaño. Después, no tuvo argumentos para lastimar a una defensa sólida y no generó nada de lo que acostumbra, el mediocampo local se adueñó de ese sector y de la pelota, la manejó con criterio y fue dominador de unos 45′ que fueron muy cortados, con incidencias, con tres cambios por las lesiones de Atlante y Cabrera en el “Papero” y del arquero Lencina en la visita. El premio para esas buenas intenciones, llegó tarde, cuando se caía la etapa y no pudo ser de otra manera que con una gran jugada colectiva que comenzó por izquierda, que tuvo una sucesión de pases hasta que Nahuel Pájaro limpió a la derecha con un cambio de frente perfecto para Ever Ullúa que amagó a abrir para la trepada de Vedda y enganchó para su zurda, metió el remate que tenía destino de ángulo, Mauricio Nievas no terminó de agarrar ni sacar al córner, Bruno que había seguido en carrera capturó el rebote sobre la línea y tuvo la lucidez para tocar atrás para que Francisco Leonardo, el goleador “Rojiverde” empujara de pierna derecha y lo mandara con una justa ventaja al descanso.

La idea de Madryn fue salir más adelante al complemento pero la pelota no le llegaba a Becerra y le faltaba fluidez. Entonces, el “10” la fue a buscar muy cerca de su área, se equivocó Presentado en la salida con él exBelgrano, capturó Enzo Astiz y no perdonó. La tiró larga para dejar atrás al central marplatense y ante el achique de Nievas definió cruzado, abajo, mordido pero efectivo, para sellar el 2 a 0 a los 5′. La visita sintió el impacto y era hora de manejar los tiempos. Sin embargo, una fatalidad devolvió a los de Izquierdo al partido. Del Curto se la quiso dar a Solaberrieta y la dejó corta, Maldonado aprovechó y marcó el descuento para dejar todo abierto nuevamente. La expulsión de Elgorriaga por una fuerte patada a Pájaro le dio algo de tranquilidad a los de Matteo pero quedaba mucho tiempo por delante y la diferencia era muy corta.

Pero el conjunto “aurinegro”, más allá de intentar, no tuvo claridad y no llegó al arco de Círculo más que por envíos aéreos que encontraron siempre una buena respuesta de los centrales y el capitán. Si hubiera estado más lúcido en algún contra ataque, el “Papero” podría haber definido la historia antes y llegar con más holgura al pitazo final. Pero no importa, Gariano marcó el centro del campo de juego y llegó la ovación, el reconocimiento, el agradecimiento a un grupo de jugadores y al cuerpo técnico por un 2019 inolvidable, que se cierra de la mejor manera y que ilusiona para lo que viene.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Bruno Cabrera y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Matías Atlante. DT: Alexis Matteo.

Cambios: PT 21′ Enzo Astiz por Atlante y 41′ Joaquín Solaberrieta por Cabrera; ST 42′ Martín Prado por Ullúa.

Deportivo Madryn (1): Pablo Lencina; Matías Llanquetrú, Matías Presentado, Cristian González y Fabricio Elgorriaga; Marcos Pérez, Fabio Giménez y Leandro Becerra; Alejo Distaulo, José Michelena y Osvaldo Maldonado. DT: Jorge Izquierdo.

Cambios: PT 25′ Mauricio Nievas por Lencina; ST 11′ Jorge Piñero Da Silva por Giménez y 32′ Nicolás Capellino por Maldonado.

Goles: PT 47′ Leonardo (CD); 5′ Astiz (CD), 10′ Maldonado (DM)

Incidencias: ST 16′ expulsado Elgorriaga (DM)

Árbitro: Andrés Gariano, de San Lorenzo.

Estadio: Guillermo Trama

POSICIONES

Deportivo Maipú (M)…27 puntos

Huracán (LH)…26

Villa Mitre (BB)…23

Deportivo Madryn…22

Ferro de Pico…21

Sansinena…21

Cipolletti…18

Estudiantes (SL)…18

Peñarol (SJ)…17

Camioneros…17

Círculo…16

Sol de Mayo (V)…15

Desamparados (SJ)…13

Olimpo (BB)…12

Juventud Unida (SL)…12

Fotos Martín Angelini / Nano Cacace