Gustavo Parra nunca creyó en la Justicia marplatense y la Cámara de Casación le dio la razón

“La esperanza era salir de Mar del Plata. Una vez salido de Mar del Plata sabíamos que íbamos a tener justicia. Acá había un agravante institucional sin objetivos. Buscaban seguir un expediente sin rumbo. Era solo perder el tiempo” dijo el papá de Yesica Parra al conocer la noticia de que la Cámara de la Provincia de Buenos Aires revocó el juicio a prueba otorgado en 2015 a Julián Materia y Patricio Piccoli por la muerte de su hija en un siniestro vial y, si bien habían sido sobreseídos en 2018, podrían enfrentar un juicio oral; aunque es dable destacar que uno de los involucrado (Materia) hace tiempo está radicado en Europa y se torna difícil,(atento a los artilugios legales con los que fue beneficiado en su momento y que seguramente se repetirán), regrese para someterse a ser juzgado.

Gustavo Parra afirmó en diálogo con “el Retrato…” que “sabía que sacando el Expediente de Mar del Plata iba a tener la salida correcta. Y así fue. Además no solo una sentencia sino una crítica terrible a todos los participantes de esto”

En este sentido Casación , en su resolución, firmada por los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Natiello, presentó duras críticas contra los fiscales por su accionar “zigzagueante”, a los jueces que “generaron un claro desequilibrio en el proceso” por sus medidas que generaron “una situación de gravedad institucional”.

– Cabe la posibilidad del juicio oral…

– Depende de que apelen. Por los comentarios esto no va a entrar en Corte Suprema. Va a ir a juicio oral pero ellos lo van a apelar. No le van a dar una recusación para ir a juicio ,y menos con una sentencia de Casación que dice que es un problema institucional.

– Materia y la otra persona viven en Mar del Plata?

– Picoli sí. Materia en Italia. Ahora van a apelar. No está firme nada, pero tampoco está firme la absolución y el sobreseimiento. Ahora tienen que retroceder a cinco años atrás y si ellos no apelan tienen que poner nuevo fiscal y nuevo juez.

Recordó Parra que “Lo que reclamamos hace seis años era un juicio abreviado. La soberbia era grande y no hicieron nada. Porque son muy poderosos. Entonces por ese motivo tardamos seis años y un abogado que quería seguir facturando. Tenemos seis años de este peregrinaje que hubiera terminado hace tiempo. Ahora estamos con el mismo abogado que empezamos.

No dudó en afirmar que “el poder económico y por las influencias en medios y actores políticos, hizo que se resolviera como se resolvió en aquella primera instancia”

– Es cierto que Materia estuvo involucrado en otro accidente?

– Mató otra persona en Paso y Mendoza. No sé investigó. A la mujer le quebró la cadera y a los 20 años le agarro una embolia por ese accidente. Lo sobreseyeron. Le dieron nulidad además. Ambas cosas

– Como hizo para creer en la Justicia?

– Me di cuenta lo que pasaba y peregrine. Me fui de Mar del Plata. Golpee puertas y no me desarmé. Acá los concejales saben todo. Los medios saben todo.

-Confía que “de a poco la situación puede llegar a variar el sistema de Justicia en Mar del Plata. La fiscalía de hoy no es la misma de hace unos años. Eso no existía. Esto que se fue haciendo. Que fuimos haciendo los familiares más los cambios legislativos hizo que haya cambios. Es lento y no es lo que quisiéramos pero algo va cambia ndo. Un nuevo Código Penal que nos hicieron participar. Cambios legislativos en cuanto a la siniestralidad vial. De a poco.

Finalmente al hablar de su hija Jesica, Parra con la voz entrecortada dijo que “La extrañamos y la tenemos presente porque durante el día estamos hablando de ella todo el tiempo. Con todos. Con la familia, con los vecinos. Veo la foto de ella en el teléfono y la saludo todos los días”, para acotar que “ Ella era muy justiciera. Le gustaba que las cosas sean como tienen que ser y que no se impongan las cosas. Hacia las cosas como había que hacerlas. Seguro nos está mirando y sabe que las cosas saldrán como debe ser acá”.

EN LA RESOLUCIÓN DE CASACION NO SE SALVA NADIE

Cabe destacar que en el reciente fallo Casación los doctores Kohan y Natiello fundamentaron su resolución principalmente en “la falta de cumplimiento del ofrecimiento de reparación del daño”, tanto de Materia como de Piccoli, lo que conlleva a la revocación de la suspensión del juicio a prueba y abre la posibilidad de que se realice un juicio oral, tan reclamado por la familia de Parra desde un principio.

Para los jueces del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires la causa por la muerte de Yésica Parra “presenta un complejo entramado de resoluciones”, tanto de juzgados correccionales, como de la Cámara de Apelación y Garantías.

Kohan y Natiello criticaron la labor de los fiscales Pablo Cistoldi y Leandro Arévalo, al que calificaron de “zigzagueante”. “Desde que aparece el primero consistiendo la suspensión del juicio a prueba previo a haber sostenido a lo largo de la pesquisa una postura refractaria de la misma, mediando una breve ¿explicación? de su cambio de parecer. El segundo desoye las recomendaciones de la Fiscalía de Cámaras, todo lo que posibilita el avance de una posición que luego parece ser desautorizada por su superior jerárquico, quien sistemáticamente ha recurrido los temperamentos que beneficiaran a Materia y Piccoli”.

Cabe destacar, que la probation fue cuestionada y apelada por la Fiscalía General de Mar del Plata, es decir, que el fiscal general Fabián Fernández Garello apeló en contra de lo realizado por los fiscales que tiene a su cargo, como son Cistoldi y Arévalo, quienes uno había propuesto -y firmado- la probation y el otro solicitado el sobreseimiento por cumplirse el plazo.

El raro caso judicial tuvo su último capítulo en la resolución del juez Facundo Gómez Urso, cuando el 8 de febrero de 2018 tuvo que extinguir la acción penal de los imputados por “homicidio culposo” y sobreseer a los mismos. Esta decisión la tomó luego del 29 de diciembre anterior la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal declaró “la nulidad de la resolución dictada por la jueza Mariana Iriani que omitió la opinión vinculante del fiscal”. Iriani, el 15 de noviembre de 2017, un día antes de que se agotaran los 2 años del plazo de la probation que cumplían los imputados, la jueza itinerante Mariana Iriani, desoyendo la opinión del fiscal, había revocado la situación de probation.