El Secretario de Educación dijo que realizaron acciones “que no se hicieron durante 30 años”

El secretario de Educación Municipal, Luis Distefano, dio un informe sobre lo que sutoconsidera una muy buen gestión al frente de esa Secretaría, a la vez que criticó duramente a concejales y a dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales. Defendió a capa y espada la quita del Codigo 59 y denunció irregularidades que ,afirma, detectó en distintas áreas de la Secretaría a su cargo.

“La invitación del Intendente Municipal en marzo del año pasado, me llegó con la solicitud de intervenir en las históricas graves irregularidades técnico administrativas y financieras detectadas por la Subsecretaria de Educación y su equipo. En virtud de mi experiencia en ese área y el conocimiento de la legislación educativa, encaré un proceso de reordenamiento que permitió recuperar el financiamiento perdido desde 2009 de la Nación y la Provincia, asegurar sostenibilidad del Sistema Educativo y dar estabilidad a los docentes municipales, derecho vedado durante décadas a excepción de los Niveles Inicial y Primaria”, planteó Distefano, quien aseguró: “Realizamos acciones que no se hicieron durante 30 años”.

ERRONEA ACUSACIÓN DE “PROVINCIALIZAR LA EDUCACIÓN”

El funcionario marcó claridad con relación a las acusaciones sobre una “provincialización” del sistema educativo municipal. Al respecto, dijo: “Uno de los grandes focos de conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales fue el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuación a la legislación de la Dirección General de Cultura y Educación, lo cual fue resistido haciendo ver una errónea idea de provincialización cuando en realidad no existe autonomía municipal en materia educativa y una de las grandes causas de la pérdida de aportes está relacionada al incumplimiento de la norma y las inconsistencias entre la legislación municipal y provincial”.

“Se trató de un histórico concepto de luchar por los mismos derechos del resto de los docentes pero no cumplir con ninguna de las obligaciones que se exigen a los otros casi veinte mil educadores de la ciudad que trabajan con el mismo compromiso y muchas veces en pésimas condiciones laborales”, completó.

En ese marco, criticó que anteriores gestiones no hayan trabajado de manera coordinada con todos los organismos educativos dispuestos en la ciudad: “De hecho, y seguramente por haberlo observado desde 2007 trabajando junto al Consejo Escolar, Jefatura de Inspección y sindicatos docentes de la ciudad, los Intendentes y sus Secretarios de Educación solo se han preocupado por la educación municipal, dejando de lado a sus propios consejeros escolares y sin dar respuesta a las cuestiones edilicias o de vulnerabilidad de la educación provincial de nuestra ciudad, generando con sus decisiones y omisiones, alumnos y docentes de primera y de segunda”.

FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

El secretario de Educación ponderó las gestiones realizadas para recuperar la finalidad de dichos recursos, los cuales históricamente eran usados para pagar sueldos o sobresueldos. En su mandato, se pudieron destinar a infraestructura.

“Justamente uno de los históricos reclamos en las reuniones de la Unidad Educativa de Gestión Distrital a la que el municipio generalmente no asiste, ha sido el desvío de los recursos económicos del Fondo de Financiamiento Educativo destinado a toda la educación de la ciudad, para el pago de salarios exclusivamente de los docentes municipales. Es decir, la Provincia subvencionaba a las escuelas municipales, éstas no cumplían con lo exigido al resto de las escuelas y docentes de la ciudad, y además se les destinaba íntegramente el Fondo de Financiamiento Educativo”, manifestó.

“Mi postura fue equilibrar la gestión hacia la totalidad de docentes y alumnos de la ciudad, articulando constantemente con el equipo de Educación Provincial que se convirtió en la gestión educativa que más inversión y compromiso otorgó a Mar del Plata y Batán en los últimos treinta años”, afirmó el funcionario, de 27 años de trayectoria como docente y en cargos jerárquicos.

OPERACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

Para Distefano, las acciones realizadas para cumplir con los objetivos planteados y determinados por la legislación provincial “fueron resistidas por el Sindicato de Trabajadores Municipales que contó con el acompañamiento de algunos Concejales, instalando ante cada determinación un supuesto ataque al sistema educativo municipal”.

“También debo destacar que, desde la misma gestión hubo funcionarios que jugaron un rol determinante en sostener irregularidades”, acusó.

“A modo de ejemplo, el expediente de la auditoría realizada fue retenido durante 7 (siete) meses, siendo devuelto para iniciar los sumarios hace apenas dos semanas”, mencionó y agregó: “El proyecto de decreto reglamentario del Estatuto del Docente Municipal, la propuesta de nueva estructura de la Secretaría, la homologación de los cargos docentes conforme escalafón provincial, la designación de agentes administrativos en reemplazo de puestos vacantes por bajas, y otras determinaciones que requerían aplicarse en el inicio del presente ciclo lectivo, fueron remitidas en enero y aún hoy algunas no fueron resueltas. Esto generó por ejemplo que nos encontremos efectivizando todos los concursos para dar estabilidad a los docentes, en el último trimestre del año”.

BONIFICACIÓN DOCENTE

“Desde hace casi tres décadas los docentes municipales perciben una bonificación que hasta el mes de octubre de 2018 equiparaba su sueldo al de un trabajador municipal del nivel 12 con 35 horas semanales cuando los mismos desempeñan su función frente a alumnos durante 20 a 22 horas. A partir de ese mes se modificó el cálculo tomando como base el mismo nivel 12 pero sobre una carga horaria de 24 horas semanales”.

“Este acuerdo político sindical no tenía sustento normativo ni legislativo. No existe documento alguno que habilite la percepción de la bonificación sobre la base del cálculo realizada durante ese período”.

“Si bien un docente no trabaja solo cuando asiste a la escuela, esta característica es de todos los trabajadores de la educación, no solo de los municipales”.

“Con fondos que debían utilizarse para todos los docentes y escuelas de la ciudad (provinciales y municipales), sólo se reconocía a los que dependen del Municipio, desconociendo la realidad de la infraestructura escolar deteriorada por falta de inversión en 25 años y la del resto de los trabajadores”.

Cabe destacar que el Convenio Tripartito en su cláusula SEXTA incisos a), b) y c) excluyen claramente la bonificación como tal, del sostenimiento económico de Nación y Provincia.

“Una de las propuestas que elaboró el Ejecutivo para que los docentes municipales perciban un adicional salarial por sobre el resto de los docentes de la ciudad fue que se desempeñen las horas que se percibían y esto, de diferentes maneras para no perjudicar su realidad y paralelamente beneficiar a las comunidades educativas”.

“Hubo otras opciones más que se han barajado pero hubo un claro acuerdo político entre el sindicato y algunos concejales para evitar cualquier discusión y llevar el tema a un ámbito en el que difícilmente se pueda dialogar. De hecho, en ningún momento el STM le solicitó a la Secretaría de Educación entrevista alguna para encarar una discusión referida al tema Bonificación.”

“Optaron por instalar que el Ejecutivo “atacaba al Sistema Educativo Municipal”. Plantearon que la bonificación se abonaba porque los docentes municipales ingresan por concurso, porque no pueden trasladarse a otras escuelas como los provinciales, porque están en zonas desfavorables o justificaban que los que trabajan en escuelas privadas cobran también diferenciales”.

“Por supuesto que aspiramos a que todos los trabajadores de la educación mejoren sus condiciones laborales y su salario, por ello acompañamos a las autoridades provinciales a modificar la realidad de todos los docentes, para lo cual necesariamente se deben modificar muchos instrumentos normativos y particularidades que han “enviciado” al sistema”.

“A diferencia de otras administraciones que solo definían sus políticas educativas para las escuelas municipales, nosotros trabajamos por la totalidad de los alumnos de la ciudad.

El STM ha elegido el camino de la confrontación sin diálogo. Su estrategia, acompañada por algunos Concejales, fue instalar una supuesta destrucción del Sistema Educativo Municipal”

“Aconsejaron a los docentes seguir la vía judicial sin agotar la vía administrativa. Luego del revés judicial, retomaron el camino de los agravios, amenazas, medidas de fuerza, actos violentos contra funcionarios del Ejecutivo, sin siquiera pedir una audiencia o reunión para debatir alternativas”.

LAS CAUSAS DEL DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

La pérdida del financiamiento obtenido mediante el convenio tripartito del año 2009 por parte de la gestión anterior se dio a partir del año 2010 por 3 causas fundamentales:

1) No se solicitó autorización para crear 600 nuevos cargos docentes a la Dirección General de Cultura y Educación (conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del mismo convenio).

2) Se desdoblaron escuelas secundarias creando 7 (siete) extensiones (escuelas 211 a 217) sin gestionar su reconocimiento ante la Provincia por lo que quedaron fuera del convenio.

3) Múltiples irregularidades administrativo-financieras que han generado la quita automática del aporte estatal realizado a través de la DIEGEP.

“Se tiene un concepto de autonomía, de que todo vale. Esto incluye a los referentes sindicales, a directivos y a algún área administrativa también”, analizó Distefano.

GESTIONES MÁS RECONOCIDAS

Concursos de todos los cargos y asignaturas del Sistema Educativo Municipal con normativa que garantiza equidad y transparencia de todos los participantes. Se inscribieron 3000 docentes.

con normativa que garantiza equidad y transparencia de todos los participantes. Se inscribieron 3000 docentes. Inicio del curso de capacitación pedagógica para Formación Profesional (FI) luego de 20 (veinte) años en que los agentes municipales no podían realizarlo.

(FI) luego de 20 (veinte) años en que los agentes municipales no podían realizarlo. Realización de 5 (cinco) mesas distritales del COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) vinculando la educación municipal y provincial de nuestra ciudad con las empresas, cámaras y sector productivo local y regional.

vinculando la educación municipal y provincial de nuestra ciudad con las empresas, cámaras y sector productivo local y regional. Iniciaron los concursos de cargos jerárquicos de Inicial, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Superior con carácter de titular

de Inicial, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Superior con carácter de titular Fortalecimiento del rol de los Tribunales de Clasificación evitando las demoras que perjudican las coberturas de puestos laborales.

Curso de capacitación obligatorio para aspirantes a cargos jerárquicos de conducción o supervisión de las escuelas municipales. Se inscribieron 400 docentes municipales interesados.

para aspirantes a cargos jerárquicos de conducción o supervisión de las escuelas municipales. Se inscribieron 400 docentes municipales interesados. Acceso por concurso de proyectos para las horas asignadas a los Programas Especiales (ex PEBA).

para las horas asignadas a los Programas Especiales (ex PEBA). Ordenamiento administrativo, financiero y de incompatibilidades docentes en Jardines, Primarias y Secundarias, con el fin de regularizar en base a la norma y recuperar financiamiento perdido. Se cumplimentó a la fecha en 80 (ochenta) de las 84 (ochenta y cuatro) instituciones

docentes en Jardines, Primarias y Secundarias, con el fin de regularizar en base a la norma y recuperar financiamiento perdido. Se cumplimentó a la fecha en 80 (ochenta) de las 84 (ochenta y cuatro) instituciones Apertura de la carrera de Enfermería en el ISET

en el ISET Gestión ante la Provincia de Buenos Aires para la incorporación de los cargos y horas creadas desde el 2009 que han quedado por fuera del convenio tripartito a fin de recuperar financiamiento perdido.

Adecuación de la normativa que contradice la provincial y que genera pérdida de subvención y de salarios o bonificaciones provinciales a los docentes municipales.

y que genera pérdida de subvención y de salarios o bonificaciones provinciales a los docentes municipales. Realización de jornadas de capacitación para directivos y docentes . Con la finalidad de fortalecer la capacidad de planificación y gestión, se diseñó un Programa de Capacitación Permanente de los Equipos de Conducción Institucional.

. Con la finalidad de fortalecer la capacidad de planificación y gestión, se diseñó un Programa de Capacitación Permanente de los Equipos de Conducción Institucional. Jerarquización del área de Programas y Proyectos con el fin de ejecutar propuestas innovadoras que profundicen la identidad de nuestro Sistema Educativo Municipal y de nuestra región. Se recuperaron programas y actividades que visibilizan el compromiso de todos sus actores.

con el fin de ejecutar propuestas innovadoras que profundicen la identidad de nuestro Sistema Educativo Municipal y de nuestra región. Se recuperaron programas y actividades que visibilizan el compromiso de todos sus actores. Junto a la Secretaría de Tecnologías e Innovación, lanzamiento de un programa para incentivar a los alumnos de los últimos años de secundaria a estudiar carreras basadas en el conocimiento

a estudiar carreras basadas en el conocimiento Se realizaron charlas debate sobre Buyllying, Grooming y Redes Sociales para equipos técnicos de escuelas municipales y provinciales.

para equipos técnicos de escuelas municipales y provinciales. Se dio inicio a una AUDITORÍA de todos los procesos técnico administrativos a partir de detectar inconsistencias e irregularidades por parte del Depto. Liquidaciones y directivos de instituciones educativas. Al frente de la misma se designó a la reconocida docente Margarita Gahn.

a partir de detectar inconsistencias e irregularidades por parte del Depto. Liquidaciones y directivos de instituciones educativas. Al frente de la misma se designó a la reconocida docente Margarita Gahn. Inauguración del Complejo Educativo Tecnológico (CETec) con la presencia del Sr. Intendente Municipal, del Ministro de Educación Provincial Lic. Sánchez Zinny y los Secretarios de Educación y de Tecnología. En ese espacio, los jóvenes podrán estudiar carreras tecnológicas articuladas con la UTN y la Fac. de Ing. de la UNMDP. El predio de 4000 m2 tiene capacidad para 500 alumnos y busca satisfacer la demanda de talentos del sector.

*ALGUNAS DE LAS IRREGULARIDADES MÁS CONOCIDAS QUE FUERON REVERTIDAS

PROGRAMAS ESPECIALES (ex PEA)*

No había supervisión de los agentes que se desempeñaban en el programa. Los mismos ingresaban anualmente sin revalidar las propuestas.

Se detectaron agentes que no asistían a las sedes, falta de cumplimiento de horarios, falta de coordinación académica y relación con los diseños curriculares, ausencia de interacción con las escuelas cercanas a cada sede, dictado de cursos de oficio en superposición con los ofrecidos por las Escuelas de Formación Profesional, coordinadores con afectación de horas que no declaran los lugares y/o tareas desempeñadas.

LEGAJOS Y TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN:

El área legajos registra todos los antecedentes de los docentes en formato papel. No se cruzan datos con el Tribunal de Clasificación por no tener una base de datos razón por la cual, cada vez que este requiere realizar una clasificación, se debían trasladar los legajos desde una sede a otra. No se realizaban inscripciones a la docencia todos los años.

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES

Se inscribieron 2600 aspirantes al concurso público dirigido a todos los docentes de la ciudad, para acceder a la estabilidad como titular en todos los cargos y asignaturas de las escuelas municipales, dando cumplimiento así al Estatuto Docente Municipal. Cabe recordar que en algunos casos como en Formación Profesional, este derecho no se concretó por tres décadas, siendo el último concurso público abierto el de maestros de inicial y primaria en el año 2011.

CREACIÓN DEL PAT

Se creó el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal, con el fin de agilizar plazos en todas las acciones estatutarias. Desde ahora todos los docentes municipales conocerán su puntaje, criterios de valoración y accederán a sus derechos en la carrera sin demoras