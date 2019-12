Montenegro IV : “El mayor esfuerzo estará en acomodar números y en generar un gobierno modernizado”

A días de asumir como el nuevo intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en visita a “el Retrato…” realizó un análisis de lo que se viene luego del 10 de diciembre próximo para Mar del Plata. “El mayor esfuerzo estará en acomodar números para ver qué podemos hacer y luego generar un gobierno absolutamente ordenado desde lo administrativo que tiene que ver con modernización en la toma de decisiones”, reconoció.

En tal sentido, Montenegro hizo hincapié en el estado de las calles de General Pueyrredón y remarcó que dicha problemática “va de la mano de iluminación y espacios públicos. Hay que diseñar un plan con el presupuesto que tenemos: el mayor esfuerzo estará en acomodar números para ver qué podemos hacer y luego generar un gobierno absolutamente ordenado desde lo administrativo que tiene que ver con modernización en la toma de decisiones”.

“Esto es lo mismo que una familia. Si alguien es ordenado, no tiene deuda ni figura en el Veraz hay capacidad de crédito. Mar del Plata es una ciudad apetecible para los créditos por cómo es Mar del Plata”, sostuvo el referente local a la vez que habló de empezar a trabajar y “demostrar” que el gobierno es ordenado y que va a poder devolver el dinero. “Esto va a generar circunvalación, mejora en el estado de las calles, obras, etcétera; al margen de lo que se pueda trabajar con provincia y gobierno nacional”, aseguró.

– ¿Es buena la relación con el gobierno provincial?

– Tengo diálogo con Axel(Kicillof). Nunca tuvimos ni un cruce. Quedamos en juntarnos y si tengo los días tan complicados no me imagino lo que serán los suyos y soy respetuoso.

– ¿Favorecerá el hecho que Fernanda Raverta vaya a Desarrollo Social?

– Creo que si Fernanda quiere, es bueno para ella. Le tengo cariño y pienso que para la ciudad es bueno, pero lo tiene que decidir ella. Hemos trabajado muy bien juntos. No tiene sentido que no sea así.

– ¿Piensa gestionar algún proyecto deportivo para la temporada?

– Fuimos hablando algunas cosas, pero me interesa más el resto del año. Enero va a caminar solo, para que mentir. Prefiero pensar en febrero, en los meses donde no tenemos una capacidad hotelera colmada. Me parece que uno se desespera porque es cuando más salimos en la tele, pero al marplatense le conviene que vengan en el resto de los meses.

– ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué puede esperar el marplatense de usted?

– Mucho compromiso: mío, del equipo y estar cerca en las buenas y en las malas. Ahí demostramos de qué madera estamos hechos. Que estamos cerca del vecino.

Por último, destacó las incorporaciones en su gabinete de Darío Oroquieta como Secretario de Seguridad y de María Elisa Ferrara, ex funcionaria del gobierno porteño y actual gerenta de Asuntos Legales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como subsecretaria de Inspección General en el gobierno.

“Con Darío trabajo hace años y al margen de estos últimos años dónde estuvo ayudando mucho en Gendarmería, hoy hay 1300 efectivos y ese conocimiento territorial es de él” al mismo tiempo que se refirió a la designación de María Elisa Ferrara y apuntó: “Trabajó en un área similar de la ciudad de Buenos Aires y fue donde más conflictividad podría tener. Es muy conocedora del tema y tengo plena confianza en su capacidad y honestidad”.