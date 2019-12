Montenegro I: “Hoy mi obsesión es solucionar las cuestiones que afectan a la ciudad”

En la cuenta regresiva de asumir como el nuevo intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en vista a la Redacción de “el Retrato…” hizo hincapié en la problemática de la inseguridad que afecta a Mar del Plata. A su vez, habló de la variada composición partidaria que tendrá el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre próximo y confesó: “Hoy mi obsesión es solucionar las cuestiones que afectan a la ciudad”.

En tal sentido, el futuro intendente de General Pueyrredón se refirió a la variada composición partidaria que existe dentro del Concejo Deliberantes y cómo puede influir la misma a la hora de tomar decisiones. “A lo sumo se le puede complicar a los marplatenses. No estamos hablando de Montenegro o Juntos por el Cambio, porque lo que se plantee en el mismo va a ser cómo tomar medidas que mejoren la vida de los marplatenses”, indicó.

“Si el Concejo Deliberantes no acompaña, también deberá dar explicaciones a los marplatenses. Las diferencias que hay dentro del mismo, va a hacer que nos esforcemos en generar los consensos necesarios para llevar adelante las medidas que son buenas para los habitantes de General Pueyrredón y que en definitiva también serán discutidas con todos los ediles”, señaló Guillermo Montenegro.

Asimismo, apuntó a que “no puede primar la idea de que le vaya mal al que está gobernando, porque eso le hace mal a los marplatenses, lo cual sería malo para toda la política” y consideró que “lo que se está esperando de la dirigencia política es justamente una demostración de maduréz, ya no hay margen y la gente solo quiere que uno le solucione los problemas”.

“Yo miro para adentro y los problemas que hay en Mar del Plata en las diferentes áreas. Estoy arrancando una gestión y mi obsesión es solucionar las cuestiones que afectan a la ciudad”, aseguró al mismo tiempo que aclaró: “No voy a dilapidar el tiempo que tengo que destinar a los marplatenses en pensar en la política partidaria, ya que sería traicionar a los que me eligieron y a los que no también, porque están esperando que me ocupe de sus problemas”.

En ese contexto, se refirió a que dentro de sus metas está el hecho “de estar siempre cerca de la gente y seguir escuchando”. En función de ello, aclaró que “las reuniones de gabinete serán dos por dentro y dos por fuera del gobierno y las mismas deben tener cada vez más vínculo con el vecino, con capacidad de respuesta”.

“Hay un sector muy importante de Mar del Plata que confió en nosotros y no podemos violar esa confianza. Tenemos que poder decirles que vamos a llevar adelante lo que nos comprometimos”, aseguró a la vez que se refirió al hecho “de poner fechas al vecino” para la finalización de determinadas obras que se emprenden.

-¿Sientes que el vecino confía y tiene muchas expectativas en usted como nuevo intendente de General Pueyrredón?

-La vara está baja por cómo queda el gobierno, pero la expectativa en el equipo de trabajo está alta. El domingo me gritó un recolector de residuos: Montenegro te voté, no nos falles. Por eso, obvio que siento una presión, pero hay que saber manejarla. Todas las noches me voy pensando en cómo resolver cosas. Nosotros tenemos que pensar en la expectativa.

-¿Cómo ves el tema de seguridad en General Pueyrredón?

-Estos días tuvimos una reunión con los vecinos de La Perla y ellos nos manifestaron que sienten que no los cuidan. Están asustados con el verano. No la están pasando bien, de hecho hay una señora que contó que en su comercio le entraron a robar 10 veces en un año y medio. Claramente, hay algo que está mal.

-¿Qué influencia tiene en el índice delictivo que presenta la ciudad el hecho de tener ubicada físicamente la cárcel en Batán?

-Por el nivel de complejidad y el embramado social que tiene la ciudad hoy no tiene una consideración significativa tener la cárcel en Batán. Se puede trabajar mejor en todo lo que es el seguimiento posterior de lo que es el Patronato de Liberados y demás.

-¿Tiene pensado bajar la cantidad de asesores con los que va a contar cada concejal para reducir los gastos de gestión?

-Yo creo que sí. Más allá de una opinión personal, la dirigencia política marplatense siente que eso es una cosa que tiene que hacerse pensando en los electores. Todo el mundo está ajustando y ajustarnos nosotros también tiene que ver con lo que la sociedad está esperando de la dirigencia política.