Montenegro habló del proyecto de la Plaza del Agua: “Hay que ver la mejor forma de hacerlo”

“Hay que ver la mejor forma de hacerlo” dijo al ser consultado por “el Retrato…” el electo intendente Guillermo Montenegro sobre el proyecto para la Plaza del Agua que se encuentra en el Concejo Deliberante.

Respecto a la tensa situación planteada en el seno del Deliberativo afirmó que “nos vamos a encontrar muchas de estas cosas en el futuro”, remarcando que “este tipo de emprendimientos público privados para llevar adelante cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con el desarrollo de la ciudad, si es bueno es bueno…”

Más adelante enfatizó que “Esto no tiene que ver con ceder el espacio público a una empresa privada. Es compartir una inversión privada para el beneficio de lo público, y me parece que es bueno teniendo en cuenta que si vamos a desarrollar bienes culturales durante todo el año, para las escuelas marplatenses y eso va a generar que en un mes o un mes y medio vamos a tener algún tipo de beneficio cultural es bueno”.

Respecto a las “sugerencias” sobre que sobre la iniciativa de la empresa Wam Entertainment Company S.A. se le debe preguntar a él, el electo Jefe Comunal respondió que “No hay que preguntarle a Montenegro. Hay que preguntarle a los marplatenses. No es Montenegro. Montenegro no va todos los días a la Plaza del Agua”

Más adelante fue contundente al afirmar que “Lo que no se termina de entender es que lo importante no es lo que piensa un político. Lo importante está en relación a lo que necesita la ciudad. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta, reiterando que “Si para los marplatenses es bueno, es bueno. No le vamos a preguntar a un dirigente. Eso lo sabe la gente”

Al referirse al planteamiento hecho público por César Trujillo, titular de la UOCRA reflexionó “Ahora, cuando lo plantea un gremio, como ayer, parece que está bueno porque les genera trabajo durante todo el año” para preguntarse “ Es importante lo que diga un dirigente? Y no… nos importante lo que uno piense porque lo que es bueno es bueno. Pensemos más allá de eso”.