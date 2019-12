Daniel Ferrero: Un ejemplo de superación que entendió que la vida es hoy, y ahora.

Daniel Ferrero jugaba al fútbol en el Club Atlético Aldosivi y una tarde de verano, fue víctima de una bala en medio de un intento de robo: dos personas lo interceptaron en Galicia y Magallanes y le pegaron un tiro que le afectó la médula. Hoy, 15 años después, nos cuenta sus proyectos, sus ilusiones y sus logros.

“Las personas con discapacidad son aquellas que teniendo deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Esto lo manifiesta la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en su Artículo No 1.

En el año 2006, cuando se aprobó la misma, Daniel Ferrero llevaba dos años en silla de ruedas. Dos años desde el día en que le dispararon por la espalda al intentar robarle la moto en la que volvía de visitar a su papá, internado en ese entonces por un ACV. Dos años desde que una bala entró en su cuerpo, haciéndolo caer al suelo y afectando su médula. Lesión que, hasta el momento, le impide caminar. Lesión que no marcó ningún límite en su interior ni en su cabeza. Lesión que abrió su mirada a algo más trascendental, o que quizá, le mostró por donde venían las cosas verdaderas de la vida.

Hoy, en charla con “el Retrato…”, reflexiona sobre eso: “Cuando a mi me pasó el accidente lo primero que recuerdo, o de lo que tomé conciencia fue de la sensación de muerte. Fue en Magallanes y Galicia. Con la inocencia de mis 17, 18 años, sentí el impacto en la espalda y pensé que me iba a morir. Todo el tiempo fui consciente de eso. Manejé seis cuadras hasta que me caí. Un taxista llamó a una ambulancia y un médico apareció de la nada. Abrió un maletín, me sacó la ropa, metió un dedo en la herida y puso un parche. Después desapareció. Ese hombre me salvó la vida porque la bala me había perforado el pulmón. Nunca pude encontrarlo. De ahí estuve dormido 6 días enteros. Fue muy duro para mi familia: mi mamá, su pareja y mi hermano estuvieron ahí. Mi papá no se recuperó del ACV y a los dos años falleció”.

Todo cambia cuando una persona sufre un giro tan inesperado en su vida. No sólo para la persona que lo protagoniza. También es un desafío para el entorno. Daniel también sabe de eso: “Eso agradezco yo, la familia que tengo. Nunca vi llorar a mi vieja. Nunca. Amigos desaparecieron muchos, se fueron alejando. Eso nunca lo terminé de entender pero me hizo más fuerte. Muchos me dijeron que les hacía mal verme, les daba lástima, pero me fortalecieron. Tengo tres amigos de esa época que siempre estuvieron. Yo sentía que avergonzaba a la gente. Esa era mi sensación”. Y cuando habla no hay ningún rastro de tristeza ni añoranza por lo perdido. Quizá se deba un poco, a que a ciertas personas, la luz se les nota a pesar de ellos. Como si tuvieran la secreta misión de brillar.

Como si hubieran atravesado situaciones difíciles para algo. Algo para lo que no se tiene respuestas: “Cuando estaba internado murieron dos personas al lado mío. En Cerenil no tenia movilidad en brazos ni hablaba. Estuve muchos días así. Solo pedía morfina para el dolor, no podía moverme. A mí me bañaban, me daban de comer. Y eso a los 18 años te pega fuerte pero yo quería salir. Yo quería llevar una vida normal. Le pedía a Dios no depender de nadie y ahí me propuse poner mi energía en recuperarme. De a poco empecé a mover los brazos, y vi que el de al lado no lo lograba. Yo comía y venía como otros no podían. Y ahí empecé a agradecer y a intentarlo, porque la discapacidad está en la cabeza.

El trabajo

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “se reconoce el derecho al trabajo, y los Estados deben salvaguardar y promover el ejercicio del derecho, incluso para personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes”.

Pero en aquel entonces Daniel se guiaba por su instinto. Hasta que descubrió que el trabajo lo llevaría a la autonomía que necesitaba: “Estuve un año y monedas internado en Cerenil. Y un día me di el alta. Necesitaba trabajar, pero me dediqué un año a salir con amigos. Salía todos los días, me conocían en todos los boliches y tomaba mucho. Fue una etapa y estaba canalizando el accidente. Y ahí entendí que necesitaba un trabajo y Aldosivi me ofrecieron un laburo y acepté.”

Hoy se desempeña en Obras Sanitarias, está casado con Vanesa, a quien conoce hace 10 años, profesora en Educación Especial: “Ella es única, realmente. Es una gran compañera. Es anti deporte, pero me banca en todo. Porque sabe que encontré en la actividad deportiva un espacio desde donde siento que puedo ayudar a las personas que están en mi misma situación. Me empuja, me ayuda a salir adelante. Mejor compañera no podría haber tenido”.

Cuando habla de deporte, se refiere a la última carrera que corrió en Mar del Plata. Los 42 kilómetros, donde le demandó más esfuerzo lograr inscribirse, que la competencia en sí misma: “Hace dos o tres años que quería participar, pero me ponían muchas trabas. Yo tengo una silla de ciclismo, que se llama Handcycle y donde remas con los dos brazos. Pero en una maratón solo te permiten es una bici para esta disciplina, que tiene una rueda adelante, y donde uno rema los aros de la rueda. Yo solo quería correr y hacer deporte. Se lo expliqué al presidente del Emder, Carlos López Silva y se me permitió inscribirme con la aclaración de que no iba a participar de la premiación del evento que consistía en dinero aparte de las medallas. La verdad que fue una sensación increíble y el poder llegar a completar la competencia me pone muy feliz. Pude completar la carrera con un tiempo de 2hs 10 minutos y en la primera colocación. Quiero luchar para que el handcycle sea una disciplina y trataré de lograrlo desde mi lugar”.

Daniel tiene proyectos. Muchos. Casi todos relacionados con lo que conoce: Cómo moverse en un ambiente hostil, en una silla de ruedas. Una ciudad que parece percatarse de las personas con discapacidad tan solo en el discurso: “Yo quiero pelear para que quienes atraviesan situaciones parecidas a las mías, sepan que hay una salida. Para algunos será el deporte, para otros acompañar a la persona, eso se va descubriendo. Yo sé que puedo ayudar. Desde varios lugares: Desde el deporte y la concreción de varios proyectos. Estoy trabajando en eso con Daniel Villarreal de Vida Amateur y muy entusiasmado. O desde mi propio testimonio, acompañando a las personas que pueden estar atravesando situaciones así. Desde ideas que he presentado a los partidos políticos y refieren a la discapacidad y la ciudad. Cosas que a lo mejor si no se está en los zapatos de una persona con discapacidad, no se ven. Por ejemplo, cada vez que voy a un baño tengo que ver donde hay uno. Más de una vez tuve que agarrar el auto, ir a una estación de servicio y volver. Más de una vez. Hay mucha gente que no sale porque no hay baños ni rampas. Que no pueden ir al gimnasio. Esa gente a mi me importa. Me importa hacer algo por los demás”.

Cuando habla de hacer algo por los otros habla en serio. No hay nada en él que sea fingido o impostado. Quizá porque ya entendió que la vida es hoy, y ahora. Quizá porque le parece que valió la pena el dolor. Quizá porque sospecha que Dios, aquella tarde, guió los pasos de un médico anónimo hacia su espalda, y poniendo su dedo en la herida le permitió seguir vivo para que hoy, varios años después…nos muestre de qué se trata eso de la resiliencia. Quizá porque él ya sabe que nació para algo. Quizá porque ya sabe para qué.