Once Unidos y Acha Campeones del Súper 4 de Cadetes

Se disputó este fin de semana, en Necochea, el Torneo Súper 4 de la categoría Cadetes, en donde Once Unidos (FOTO), en la rama masculina y Acha, en la femenina, se quedaron con la Copa de Oro. Además se entregaron Copas de Plata y Bronce y se jugaron las Semifinales del Súper 4 de Mayores.

No hay dudas que la categoría Cadetes Varones el mejor del año fue Once Unidos. El conjunto dirigido por Alejandro Carotenuto fue campeón del Torneo Apertura, del Clausura y ahora se quedó con el Súper 4 en Necochea, todo en forma invicta, con un promedio de 36 goles a favor y 20 en contra.

El sábado ya el equipo había dado muestras de que estaba muy bien cuando venció en las Semifinales disputadas en Humboldt a Acha por 31 a 20.

En la final disputada ante el local Altamira, se vivió un clima como si fuera un encuentro de mayores, con una amplia cantidad de gente de Necochea que llenó la tribuna y alentó a sus jugadores que habían vencido 27 a 21 a Punto Sur.



En la final, con una excelente actuación en el arco de Juan Manuel Navarro, sumado a lo que hicieron en ataque Tomás Noviello, Ramiro Olguin e Imanol Fernández, pudieron sacar el partido adelante.

Altamira intentó con la figura de Máximo Hankel y Bautista Pella, en varios momentos llegaron a estar cerca en el marcador, pero Once Unidos lo cerró mejor y obtuvo la victoria por 32 a 28.



Entre las mujeres llegaron dos de los candidatos y se vivió una muy linda final entre Acha y Defensa.

Las del Puerto de Mar del Plata habían logrado el pasaje luego de vencer a Humboldt el sábado por 32 a 18, en tanto que las tandilenses le ganaron 22 a 21 a Punto Sur.



La Final pudo ser para cualquiera de las dos. Acha se refugió una la zurda Lucía Algamiz y la lateral Guadalupe Gutheim, en tanto que Defensa lo intentaba con la figura de Victoria Recalde, de reciente paso por la Selección Argentina de Menores campeona sudamericana.



Pero el equipo de Cecilia Martínez tuvo un mejor cierre, con buena defensa y paciencia en el ataque, para llevarse el título con un score final de 20 a 17, para ratificar el campeonato que habían obtenido hace una semana en el Clausura.



El certamen también entregó otras dos copas, que quedaron las de Plata en manos de Ferro de Olavarria (varones) y Handball Norte (mujeres) y Bronce, que fueron para Handball Norte (varones) y Once Unidos (mujeres).



Ya se conocen los finalistas del Súper 4 de Mayores

En Necochea también se disputaron las Semis de Mayores de este Súper 4, que definió quienes jugarán las Finales este fin de semana en Chapadmalal. Las chicas lo harán el sábado 7 y los varones el domingo 8.

El sábado, a primer turno, Ferro de Olavarria logró un gran resultado al vencer 22 a 18 a Acha entre las chicas. El equipo de Guillermo Eluchans se recuperó luego de caer ante el equipo de Rodrigo Leguizamon en las Semis del Clausura y ahora intentará ganar el Súper 4 que le fue esquivo el año pasado.



En el otro cotejo de las chicas, ya en domingo, Punto Sur tuvo que sufrir un poco pero accedió a una nueva final. Las del Puerto tuvieron algunas bajas por viajes o lesiones y durante el partido una tarjeta roja, pero lo sacaron adelante y vencieron a Once Unidos por 29 a 23 e intentarán el sábado ser las bicampeonas de este certamen.



Entre los varones el sábado se vivió un partidazo que entregó un finalista distinto para este certamen. Es que los chicos de Maipú, a pura garra y corazón, pudieron derrotar en un final muy cerrado a Acha por 19 a 18 y lucharán por ser el título.



Su rival será el ya conocido Once Unidos, que tuvo que batallar durante 60 minutos para poder doblegar a Punto Sur en un complejo 36 a 31. El Súper 4 es una cuenta pendiente para los de Bruno Puente, ya que es el único certamen que aún no han ganado.



Resultados:

