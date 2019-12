Jaguares enfrentará a Georgia en en el Mundialista de Mar del Plata

La franquicia Argentina del Super Rugby jugará un amistoso ante Georgia en nuestra ciudad el 17 de Enero. La Unión de Rugby de Mar del Plata y el Emder firmaron el contrato de cesión del Estadio José María Minella.

Un hecho sin precedentes vivirá la ciudad de Mar del Plata cuando albergue por primera vez a Jaguares en su Estadio Mundialista, el 17 de enero. En medio de su Pretemporada, el equipo argentino que compite en el Super Rugby, visitará nuestra ciudad para un partido de preparación frente al equipo europeo.

Su rival será el equipo Georgiano, que viene de culminar cuarto en el Grupo D en la Copa del Mundo de Japón, y de ser Campeón del Seis Naciones B.

Esta mañana en las oficinas del Emder el presidente de nuestra Unión, Enrique Rodríguez Llames, firmó el convenio para el uso del Estadio José María Minella y se confirmó de manera oficial el arribo del equipo que culminó segundo en la pasada temporada del torneo más importante del hemisferio sur.

“Espero que sea el comienzo de grandes eventos en Mar del Plata. Hace mucho tiempo que no tenemos nada, y teníamos muchas ganas de encarar esto”, resaltó el principal dirigente de la URMDP, y destacó que “gracias al apoyo de la Unión Argentina de Rugby y de los presidentes de los clubes de nuestra Unión que trabajaron para esto hemos logrado el primer paso que es conseguir el estadio, y estamos trabajando para conseguir hoteleria y demás cuestiones que hacen a un evento de esta magnitud, es un trabajo muy arduo pero estoy seguro que toda la gente de Mar del Plata va a estar a disposición”.

Jaguares se sentirá local en Mar del Plata, ya que cuenta en su filas con 3 ex jugadores de nuestra Unión como lo son Nahuel Tetaz Chaparro, ex Biguá Rugby Club, Joel Sclavi, con pasado en Pueyrredón, y Rodrigo Bruni, que vistió la camiseta de Uncas. La última vez que un representativo nacional pisó el césped de Estadio Mundialista fue el 19 de Junio de 2010, cuando Los Pumas cayeron ante Escocia por 13 a 9.

La presentación de dicho evento se realizará a mediados del mes de diciembre, y además de las autoridades de la Unión local, habrá representantes de la Unión Argentina de Rugby y del gobierno municipal.