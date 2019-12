Guardavidas anuncian movilización, no descartando que se concrete cuando asuma Montenegro

Hoy, atento a como se vienen desarrollando los acontecimientos, los guardavidas marplatenses ya se imaginan un verano conflictivo ante la falta de respuestas, no solo a mejores condiciones laborales, sino a una equiparación salarial con el resto de los empleados municipales que hoy tienen un 42% de aumento. En este marco en reunión de la Unión de Guardavidas Agremiados de Comisión Directiva y de delegados, se resolvió una movilización, que no descartan se concrete en día de la asunción del nuevo intendente electo, Guillermo Montenegro.

En relación a los reclamos que se venían efectuando en distintos balnearios de la zona Sur, el titular de UGA, Francisco Bragado desmenuzó en diálogo con “el Retrato…” las diferentes situaciones planteadas.

En tal sentido dijo que “en Abracadabra no se solución la cuestión “siguen sin transferir la firma hasta el día de hoy los guardavidas han recibido una especie de reconocimiento de la temporada anterior trabajada y no percibida. No les pagaron lo que les debían pero han aportado un dinero que no llega a ser ni un quinto de lo que se les debe. Percibieron una remuneración. No está solucionado”.

Resaltó que “el tema no está resuelto. No puedo decir la trama o por qué no se han desalojado aún. Los chicos están ahí desde el año pasado. La gente baja a la playa. Están trabajando pero no perciben el salario”.

Sobre el conflicto de La Lejana afirmó que “Llegamos a una resolución. Los guardavidas despedidos arreglaron su indemnización en el tribunal. Están recibiendo la primera cuota en diciembre y uno de los guardavidas que ha sido cesanteado se quedará trabajando. Hay un chico nuevo ahí. Pero él incumplimiento de la ley sigue vigente porque no tiene que haber un guardavidas por turno según esos metros de playa, y esos no están…”.

Sobre los planteamientos sucedidos en el balneario Mar y Pesca, remarcó que “están trabajando los guardavidas. Habrá uno por la mañana. Otro por la tarde y un turno intermedio que trabajará en medio de la franja horaria para reforzar horario pico. Por los metros de playa se necesitan dos guardavidas a la mañana y dos a la tarde pero se ha llegado a esto”.

EL TEMA SALARIAL AL ROJO VIVO, CON MOVILIZACIÓN EN PUERTA…

Por el lado del reclamo salarial, el mismo está al rojo vivo. Bragado afirmó que “No llegamos a un acuerdo. En la paritaria 2018 se asentó en el acta acuerdo que iban a percibir un aumento del diez por ciento en abril y luego otro diez. Un veinte por ciento”, para acotar que “hoy vemos que la comuna les otorgó al resto de los empleados municipales un 42 por ciento. A nosotros nos ofrecieron un 6 por encima de ese 20 por ciento. 16 puntos atrás de los municipales.

Enfatizó que “esta situación ha provocado un gran malestar y mucha ansiedad porque entendemos que si esperamos a hablar con el nuevo gobierno, vamos a tener que luchar o discutir para que se nos recomponga lo mismo que al resto de los municipales en 2019 y pelear por enero, febrero y marzo del 2020”.

– Tendrían que solucionarlo ahora mismo…

El conflicto es inevitable en estas condiciones. No nos olvidemos las paritarias privadas. Como contrapartida tenemos que decir que nos han suministrado muchos materiales. Eso tenemos que reconocerlo a lo largo de toda la costa. Binoculares, patas de rana, botiquines y salvavidas. Faltan elementos de seguridad. Eso hay que decirlo. Pero nos han suministrado.

– Botes también recibieron ?

Hay una orden de compra que según los elementos de la ley en la zona sur se necesitan dos. Pero está la orden. No está el bote. Tiene que pasar por un circuito administrativo.

– Alguien de Montenegro se comunicó con ustedes?

– No hubo reuniones formales. Conmigo no se contactó nadie. Aún no ocurrió.

Finalmente reconoció que “hemos tenido cuatro años complicados con el ex Secretario de Hacienda Mourelle. Hemos pasado muchas cosas y los derechos de los guardavidas han sido muy vulnerados”. Haciendo saber que hoy aproximadamente en las playas “entre privados y municipales más de 200. Tenemos una franja de municipales y otra de privados.

Imagina un verano conflictivo?

– Sí. Realmente sí.

Finalmente se pudo saber que en la reunión de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados, se determinó comenzar con un plan de lucha , que incluye una movilización, no descartándose que la misma se concrete el día que asuma el nuevo intendente electo Guillermo Montenegro.