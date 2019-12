Daniel Rodríguez está convencido que “Tratar la concesión de la Plaza del Agua es inoportuno”

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana/Frente de Todos se mostró satisfecho porque el proyecto de concesión de Plaza del Agua quedará en comisiones y aseguró que seguirán comprometidos por la defensa de los espacios públicos: “Creemos que es imprescindible conocer la opinión del intendente electo que aún no se ha expedido en el tema. Hay que planificar en profundidad las políticas de uso del espacio público”, subrayó el concejal Daniel Rodríguez.

Este martes, entre otros temas, se trató sobre-tablas en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante el expediente para otorgar en concesión por 15 años la Plaza del Agua. Finalmente, el expediente quedó en comisión. “El proyecto surgió del pedido de un privado al Ejecutivo, pero lo primero que denunciamos es que en él no se detallaron obras a realizar ni el canon establecido; es poco transparente que el Ejecutivo otorgue algo sin licitar”, manifestaron desde el bloque de Unidad Ciudadana/Frente de Todos.

En ese sentido, consideraron que “otorgar esta concesión no le corresponde a un intendente que termina su mandato en 8 días, por lo que el tratamiento del expediente sería más que inoportuno”.

Por otra parte, sentaron su posición con respecto al uso del espacio de todos los vecinos y vecinas: “Entregar por 15 años un espacio público es un tema para debatir en profundidad y no con un tratamiento exprés. Notamos un apuro innecesario, en un expediente en el que no están en claro los beneficios económicos municipales, ni las proyecciones en término de las eximiciones de tasas, ni la forma de participación municipal sobre el uso del espacio. Es imperioso ordenar y planificar las políticas de uso del espacio público”.

Además, advirtieron que no van a dejar pasar el tema: “Vamos a seguir atentos al tratamiento del expediente porque estamos comprometidos con nuestros espacios públicos. No queremos frenar inversiones, al contrario, creemos en la gestión asociada pero no en la entrega de espacios”.