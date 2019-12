Serebrinsky: “El municipio tiene que ser un mecanismo a favor de los que trabajan y los que producen”

Luego de conocerse su reciente designación comodentro de la gestión local que asumirá en los próximos días Guillermo Montenegro, el actual coordinador regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,dialogó con “y expresó:

En tal sentido, Gustavo “Tato” Serebrinsky, quien también supo desempeñarse como diputado nacional, en conversación con “el Retrato…” expresó: “Mi paso por el Ministerio de Trabajo es una herramienta interesante. La convocatoria fue clara, armamos un buen equipo y el intendente quiere poner como prioritario el área de Producción”.

“Nos pusimos de acuerdo en que lo primero que vamos a intentar es que el municipio no sea un escollo, que no sea una traba, sino todo lo contrario y que acompañe a todos los que quieran invertir sea un comerciante, un empresario, un industrial o un productor”, expresó.

En función de ello, indicó que la idea es que el que quiera invertir sienta un acompañamiento por parte del Municipio de General Pueyrredón: “Que se lo acompañe durante todo el proceso, que le facilitamos la posibilidad de crecer y de poder generar empleo que es el principal problema que tiene la ciudad”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las principales preocupaciones que tiene para con el sector productivo de la ciudad, respondió: “Mar del Plata hace mucho tiempo que no define algunas cuestiones como cuál es su matriz productiva, hacia donde va, qué produce, hacia donde se puede crecer, etcétera”.

“Hay muchas herramientas que algunas veces son desaprovechadas y en eso el estado tiene que convocar en forma plural y abierta a todos los sectores de General Pueyrredón para lograr consensos en políticas de estado. Hay que ver qué se hace con la pesca, con el cordón frutihortícola, con el comercio, los servicios, la industria textil, etcétera”, describió.

En tal sentido, Serebrinsky adelantó que existe un acuerdo con el Secretario de la Producción y así fue solicitado por el intendente “de aprovechar todas las herramientas que tiene Mar del Plata para que el municipio sea un mecanismo a favor de los que quieren trabajar y los que producen trabajo en la ciudad”.

Teniendo en cuenta los índices del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que posicionan a Mar del Plata como la ciudad con mayor nivel de desocupación del país, manifestó que la ciudad “no tiene una estrategia y hay que definir en primer término eso, pero no una lejana”.

“Si tenemos cuestiones de estacionalidad o una temporada de 40 días ya no podemos resistir. El turismo es una herramienta que tiene una tasa de retorno muy rápida y seguramente va a haber que promocionarla y hacerla crecer, pero necesitamos temporadas claramente mucho más largas”, agregó a la vez que comentó que “hay que hacer estrategias para ser competitivos de septiembre a semana santa, por ejemplo, hacer una Mar del Plata de todo el año y trabajando codo a codo con los actores”.

Asimismo, hizo hincapié en que “el cordón frutihortícola tiene una potenciabilidad inmensa, pero a veces no le arreglan una calle, sienten que el estado es un estorbo y pasa lo mismo con muchas otras industrias que no pueden terminar de habilitarse” al mismo tiempo que apuntó que también se encuentran evaluando “cómo mejorar la situación del parque industrial, que hasta poco no tenía ni gas”.

“La ciudad también tiene que estar atenta a lo que le pasa a la pesca, porque tiene un impacto fuertísimo y los que tenemos algún grado de responsabilidad tenemos que defender los intereses de Mar del Plata, el trabajo en tierra y esta industria que es tan importante”, aseguró el futuro subsecretario de Desarrollo Productivo a la vez que habló de “asumir un liderazgo regional” y de complementar a la ciudad con el resto de los distritos o ciudades de la provincia de Buenos Aires.

–¿El hecho de que Nación y Provincia tengan una ideología política diferente que la local puede representar una complicación a la hora de encaminar políticas públicas?

-No debería representar una complicación en principio. Mar del Plata es una ciudad muy importante. La situación de cuando alguien te viene a pedir empleo y no tenés respuestas es una de las más difíciles y tristes que le puede pasar a un funcionario, porque te imaginas todo el escenario que hay detrás de eso como las familias desoladas, etcétera. También cuando viene a pedir ayuda uno no le pregunta si es radical, socialista, del Pro, su pensamiento político o religioso. Uno está para dar respuestas: si los argentinos entendemos que hay mucha gente que la está pasando mal y hay que darle una solución, no debería haber problema en ese sentido.

Gustavo “Tato” Serebrinsky se suma al gabinete que Guillermo Montenegro ya tiene confirmado: Sebastián Puglisi y Emilia Brahim en Educación, Verónica Hourquebié en Desarrollo Social, Jorge González en Obras y Pleneamiento Urbano, Germán Blanco en Hacienda, Santiago Bonifatti en Gobierno, Carlos Balmaceda en Cultura, Viviana Bernabei en Salud y Darío Oroquieta en Seguridad.