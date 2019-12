Cristina le apuntó a Caputo: “se quedó con las energéticas y nos saqueó a todos”

Aunque no logró que fuera trasmitido en vivo , Cristina Kirchner utilizó su declaración indagatoria en el juicio por corrupción en la obra pública para dar un fuerte alegato político que tuvo como principales apuntados a los jueces, los medios y, particularmente, al círculo íntimo de Mauricio Macri: sus asesores judiciales y su amigo Nicolás Caputo.

La vicepresidenta electa convirtió su acto de defensa en un acto político, a pesar de que no logró que el TOF 2 acepte la transmisión. Minutos antes de que llegara a Comodoro Py su abogado presentó un nuevo escrito solicitando autorización. Fue denegado. Los jueces mostraron un celo muy fuerte y mandaron a cortar la trasmisión de un canal que tomaba la señal interna.

La ex presidenta dijo al respecto que la “tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita” durante todo el juicio. “Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes mas escabrosos del guión fiscal apuntaban a mi cara”, recordó. Y aseguró que todo el proceso es parte del “lafware”, la persecución en su contra.

“¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio?”, les dijo a los jueces que negaron la trasmisión de la indagatoria.

Cristina afirmó en todo momento que la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública a empresas de Lázaro Báez es un “plan” del gobierno de Macri para perseguirla, lo mismo que otras causas en su contra que mencionó durante su extenso discurso. Y se encargó de apuntarle directamente a los operadores judiciales del actual gobierno, los principales apuntados por el kirchnerismo.

El mensaje de Cristina tiene como destinatarios a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, los principales operadores y asesores judiciales de Macri. En el kirchnerismo los tienen en la mira y, ellos mismos temen terminar presos . Una de las maniobras que les atribuyen es la detención de Carlos Zannini, que ahora volvería como Procurador de la Cote .

Cristina también mencionó a Laura Alonso y Mariano Federici, otros dos de los apuntados en su círculo más cercano. “El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales“, dijo la ex presidenta. “Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina”, recordó.

“En el año 1994 se introduce la figura del jefe de gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete, no el presidente o presidenta de la nación. Si es así, van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008“.

La vicepresidenta electa también mencionó los capos de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por el armado de causas y la difusión de escuchas ilegales (dijo al respecto que Macri tiene un voyeurismo con escuchar conversaciones privadas). Son los otros nombres del circuito de apuntados por el kirchnerismo, a los que se suman Germán Garavano y Daniel Angelici.

Siempre persiguen y allanan para un solo lado. A nosotros los peronistas. Nunca vi un allanamiento a Sturzenegger o De la Rúa por el mega canje.

La ex presidenta también apuntó a un nervio sensible del macrismo al hablar de “Nicky” Caputo, el mejor amigo de Macri, al que comparó con Lázaro Báez. “El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, cómo lo llamarían al amigo del alma del Presidente que se quedó con las empresas energéticas y nos saqueó a todos“, dijo en referencia al cónsul de Singapur.

“El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no se como tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas”, ironizó Cristina en su indagatoria.

La ex presidenta, además, sugirió que el gobierno de Macri operó para armarle las causas pero que nunca se concretara su detención. “¿Cuándo dictan la primera prisión preventiva contra quien había sido presidenta? Estuve 2 años sin fueros por voluntad propia. Bastó que fuera electa senadora. La construcción mediática del Gobierno buscaba decir que no podía ir presa porque tenía fueros”, apuntó.