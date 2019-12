Círculo de trae un triunfo de San Luis

Círculo Deportivo tuvo una buena actuación en San Luis, ganó 2 a 0 y se quedó con tres puntos de oro en su visita a Estudiantes. Joaquín Romea (que en el complemento salió lesionado) y Bruno Cabrera, marcaron los tantos del equipo de Alexis Matteo.

A diferencia de lo que le ha pasado en la mayoría de los partidos, Círculo fue superado en el primer tiempo, pero fue pura contundencia en ataque y se fue al descanso en ventaja. De arranque nomás, Sergio Del Curto se dio cuenta que iba a tener mucho trabajo y fue figura en esa primera mitad. Porque apenas habían pasado dos minutos cuando Bruno Cabrera perdió en el borde del área y Roldán sacó un remate que el arquero alcanzó a tocar, pegó en el travesaño y se fue al córner. El local presionaba, ganaba los rebotes y la visita no podía salir. Si bien no tenía claridad, era un peligro constante ante una defensa que no podía hacer pie. Seco tambien hizo lucir al “uno” y Corulo de cabeza estuvo cerca de la apertura.

El partido se empezó a “picar”. Algunos roces de ambos lados le pusieron condimento y el “papero” se afirmó en la contención. Un centro de Roldán se le cerró mucho al capitán que manoteó al córner y a los 24′, como tantas otras veces, Alexis Matteo tuvo que hacer un cambio por la lesión de Nahuel Pájaro. Enseguida, tuvo otra vez el gol el dueño de casa con una buena acción de Rodríguez que se sacó de encima a Solaberrieta y cara a cara con Del Curto, definió abajo y chocó con otra buena reacción del, a esa altura, gran figura de la noche. Con problemas abajo y casi sin llegar al arco de Montoya, en la primera que vio de cerca al arquero local, golpeó duro. Un tiro libre en el borde del área que Fredes “pinchó” con maestría para el ingreso en soledad de Joaquín Romea que sentenció el festejado 1 a 0 a los 32′. El gol pegó duro en el local que no pudo recuperarse rápidamente, apenas inquietó una vez más con una definición fallida y Francisco Leonardo casi estira la cuenta antes del descanso.

En los minutos iniciales, Estudiantes se lo quiso llevar por delante a Círculo pero no pudo llevar peligro, más allá de que jugó en campo rival. De a poco, el “papero” se adelantó y se animó, el mediocampo aportó solidez y cada pelota que le llegaba a Romea era aire para que el equipo descanse lejos de Del Curto. En una de las faltas que consiguió el “9”, llegó el segundo. Atlante levantó, no pudieron sacar y quedó boyando para que Bruno Cabrera empuje y sentencie el 2 a 0 para la visita. Contundencia casi perfecta de los de Juan Blaires (otra vez en el banco por la suspensión de Matteo), que complicaron el panorama de Estudiantes que jugaba apurado por su gente.

La mala fortuna apareció de nuevo para Círculo porque en una pelota que dividió, se lesionó Romea y tuvo que agotar los cambios con el ingreso de Martinena. Quedaban 20′ y no tenía más variantes en caso que necesitara. Sin embargo, el trabajo del equipo seguía in crescendo, la presión daba resultado, el exGimnasia trataba de seguir el trabajo del goleador para tener la pelota lejos de su área y las corridas de Ullúa eran una tentación. La concentración de los jugadores visitantes y la falta de claridad del local hizo que los minutos pasaran sin mayores sobresaltos y que el triunfo nunca estuviera en riesgo.

Triunfazo de Círculo lejos de casa. Segunda victoria seguida para seguir escapando del fondo de la tabla, para acercarse cada vez más a la Copa Argentina 2020 y para ratificar que, en gran parte del campeonato, no faltó rendimiento, sino resultados. El “Papero” está a la altura del Federal A y querrá cerrarlo de la mejor manera ante Deportivo Madryn en el “Guillermo Trama”.

Síntesis

Estudiantes (San Luis) (0): Germán Montoya; Jesús Calderón, Leonardo Corulo, Facundo Quiroga y Fernando Biela; Brian Cuello, Emmanuel Giménez, Emanuel Díaz e Israel Roldán; Luis Seco y Santiago Rodríguez. DT : Héctor Arzubialde.

Cambios : PT 40′ Juan Echarri por Díaz; 11′ Eric Soloppi por .

Círculo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Bruno Cabrera, Nicolás Ayr, Joaquín Solaberrieta y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Matías Atlante, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Joaquín Romea. DT : Alexis Matteo.

Cambios: PT 24′ Leonardo Fredes por Pájaro; ST 17′ Martín Prado por Atlante y 25′ Gabriel Martinena por Romea.