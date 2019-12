Las ventas de noviembre en Mar del Plata cierran con una caída del 11,90%

Las ventas siguen en baja para los comercios minoristas de la ciudad, acumulando ya meses de descenso. Si bien noviembre contó con un fin de semana largo que ayudó a la reactivación de las ventas, esto no fue suficiente para compensar la incesante caída que vienen enfrentando los comerciantes a lo largo del año.

El relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata reflejó que el 68,75% de los comerciantes no experimentó cambios positivos como consecuencia de la medida impuesta de restricción para la compra de dólares y que “venden lo mismo”, un 16 % expresó “ hay más consultas, pero no variaron las ventas” y un 15,24% indicó que “se está moviendo más”.

Respecto de la forma de pago preferida por los consumidores el informe arrojó que más del 50% de las ventas se abonaron con tarjeta de crédito, 28% en efectivo y 19 % con tarjeta de débito

En el último mes, el aumento promedio de los productos fue del 7,68%.

No obstante los datos mencionados, el comerciante se mantiene expectante para los próximos 3 meses por las ventas navideñas y la llegada del turismo, por lo que el 59,37% considera que las mismas aumentarán, el 28,13% opina que se mantendrán sin cambio y el restante 12,5% que disminuirán.