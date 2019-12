Sida: En Mar del Plata se diagnostican en promedio 3 pacientes con VIH por semana

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida,el infectólogo e integrante del equipo de profesionales del CEMA, Alexis Manzo, en dialogo con “el Retrato…” resaltó que en Mar del Plata y desde el área municipal se están diagnosticando “en promedio 3 pacientes” con VIH por semana. “La epidemia en su momento empezó en un tipo de población que eran los varones homosexuales y adictos endovenosos y hoy de alguna forma se está volviendo a eso”, reconoció.

En tal sentido, el profesional del CEMA de la ciudad, aclaró que los datos no son “del todo precisos”, ello teniendo en consideración que hay estadísticas tanto del sector privado como público, que se divide en provincial, municipal y nacional. “Se calcula que entre 150 y 180 casos nuevos se diagnostican por año”, reconoció.

“La tendencia de la epidemia es que la misma está en estable, tanto en Mar del Plata como en el país, ello desde el punto de vista del número de casos. De todos modos, sabemos que hay poblaciones que son críticas y que hay un número mayor de casos como el caso de pacientes jóvenes hombres que tienen sexo con otros hombres y el grupo de la población transexual”, explicó.

En relación a estos últimos grupos, apuntó que hubo un aumento de casos en el último tiempo. “Hoy por hoy en Mar del Plata y Argentina los hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres y los transexuales representan al sector que mayor riesgo de infección tiene”, detalló.

“Se calcula que el 20% de los VIH positivos no están diagnosticados”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la cantidad de infectados de VIH qué hay, pero que no lo saben por no hacerse estudios o testeos médicos, respondió: “Se calcula que el 20% de los VIH positivos no están diagnosticados, es decir, 2 de cada 10 personas con VIH no saben que la tienen”.

“Hoy el VIH es una infección totalmente controlable, que se ha transformado en una infección crónica. Un paciente en tratamiento tiene una expectativa de vida prácticamente igual de una persona que no tiene el virus, lo cual le permite una calidad de vida normal a expensas del tratamiento”, explicó el profesional.

“Hoy el 30% de los pacientes que diagnosticamos llegan tarde”

Asimismo, reiteró que es “muy importante” hacer un diagnóstico precoz. “Hoy el 30% de los pacientes que diagnosticamos llegan tarde, es decir, ya con la enfermedad; lo cual no debería pasar, porque el paciente va a presentar mayores dificultades en el inicio del tratamiento, mayores riesgos de complicaciones, etcétera”, apuntó a la vez que aclaró: “Lo ideal es diagnosticar a un paciente que no tiene síntomas”.

“Esta enfermedad tiene un período de muchos años sin ningún síntoma. Con el tiempo se van bajando las defensas hasta que llega un punto crítico que el paciente se empieza a enfermar después de 5 o 7 años de una infección totalmente asintomática; en ese período es donde debería hacerse el diagnóstico”, manifestó Manzo.

Por último, hizo hincapié en que en Argentina se diagnostican 6 mil casos nuevos de VIH por año. “En las ciudades grandes como Mar del Plata, Rosario, Capital Federal y Gran Buenos Aires son los puntos donde se registran la mayor cantidad de casos”, agregó a la vez que remarcó: “La epidemia en su momento empezó en un tipo de población que eran los varones homosexuales y adictos endovenosos y hoy de alguna forma se está volviendo a eso”.