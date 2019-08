El Regional Pampeano de Rugby nuevamente en marcha

Se retomó la acción en el Regional Pampeano, con varios conjuntos que volvieron al ruedo este sabado. Por el Reclasificatorio A-B, ganaron Universitario, Unión del Sur , empataron Uncas y Argentino de Bahía Blanca. Sporting, por su parte, juega este domingo con Santa Rosa.

Volvió el Rugby a las canchas de la URMDP y con él comenzó el Torneo Reclasificatorio A-B, en donde los equipos buscarán definir en que categoría de los Torneos Regionales les tocará estar el año 2020.

Universitario recibió en su casa a Biguá, y lo venció 23 a 18 gracias a los tries de Ramón Sotura, Mauro de Angellis y dos conversiones y tres penales de Ignacio Osorno.

En Tandil, Los Cardos no pudieron con Unión del Sur y cayeron por 32 a 25. En Bahía Blanca, Argentino y Uncas firmaron Tablas. Fue empate en 22 en donde los locales consiguieron dos tries de Gonzalo Muñiz Bullrich y otro de Franco Coleto, más un penal y dos conversiones de Juan Ferrino Cantarelli. Por el lado visitante, los tries de Ignacio Borione, Juan Pablo Rodriguez, Diego Confalonieri y dos conversiones y un penal de Tomas Álvarez, configuraron el score final.

Sporting y Santa Rosa son los dos conjuntos que no vieron acción este sábado, pero si harán lo propio mañana desde las 12:30 en la Villa Marista.

Resultados 3 de Agosto

Torneo Reubicación A-B

Los Cardos 32 vs 25 Unión del Sur

Los Cardos 33 vs 7 Unión del Sur (Intermedia)

Argentino de Bahía Blanca 22 vs 22 Uncas

Argentino de Bahía Blanca 31 vs 25 Uncas (Intermedia)

Universitario 23 vs 18 Biguá

Universitario 63 vs 10 Biguá (Intermedia)

Torneo Reubiacación B-C

Los 50 42 vs 17 Campo de Pato

Los 50 43 vs 12 Campo de Pato (Intermedia)

El Nacional 5 vs 42 Racing de Chivilcoy

El Nacional 3 vs 21 Racing de Chivilcoy (Intermedia)

Copa Imágenes MDQ A

Comercial 31 vs 36 Mar del Plata Club A

Pampas 17 vs 12 Miramar

Copa Imágenes MDQ B

Comercial 12 vs 48 Mar del Plata B

San Ignacio B 45 vs 12 Gnomos

M-19 Copa de Oro

Sporting A 63 vs 5 Comercial

Universitario 20 vs 19 Los Cardos

Mar del Plata Club 28 vs 13 San Ignacio

M-19 Copa de Plata

Biguá 21 vs 24 Los 50

Sporting B 63 vs 0 Unión del Sur

Uncas 62 vs 14 Pueyrredón

M-17 Clasificatorio Zona A

Sporting A 52 vs 36 Uncas

M-17 Clasificatorio Zona B

Sporting B 21 vs 17 Los Cardos

M-16 Clasificatorio Zona A

Sporting A 52 vs 8 Uncas