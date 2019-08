Raverta prometió continuar con el plan de obras iniciado por Mario Dell Olio en OSSE

La candidata a intendenta del Frente de Todos, Fernanda Raverta, fue recibida en la sede gremial de SITOS por dirigentes y delegados del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. En la oportunidad el titular del gremio, Daniel Díaz le hizo entrega de un ramo de flores , sorprendiendo a la candidata que se mostró agradecida por el presente.

Fernanda estuvo acompañada por la concejal Virginia Sívori, tomando parte además de la cena el ex Presidente de OSSE, ingeniero Mario Dell Olio. El encuentro forma parte de una serie de reuniones impulsadas por los obreros de SITOS tendientes a conocer los proyectos que tienen los candidatos sobre esa Sociedad de Estado y el futuro que les depara. Cabe señalar que nos sesenta trabajadores tomaron parte del asado que se desarrolló en un marco de camaradería.

Al referirse a la visita de la candidata, Daniel Díaz indicó que la misma se debió a “la continuidad de estas reuniones para escuchar de boca de los propios candidatos , lo que piensan hacer con Obras Sanitarias, una empresa de primer nivel que está ubicada entre las primeras empresas del país y depende de los concejales que son los accionistas mayoritarios de nuestra empresa”

Remarcó que “En esta oportunidad queríamos escuchar a Fernanda. Que nos diga qué idea tiene y qué piensa de Obras Sanitarias” enfatizando que “más allá de que para nosotros es un orgullo tener a una compañera en nuestra casa”.

Por su parte Fernanda Raverta en diálogo con “el Retrato…” afirmó que sus proyectos para con Obras Sanitarias, están ligados “a continuar con el plan de obras iniciado por Mario (Dell Olio), que no solo tienen una inmediatez de unos años sino que se ha construido un diseño estratégico para los próximos 20 años. Y también pensar en la posibilidad de discutir cómo queremos que sea esta empresa con los trabajadores. Es nuestro principal punto porque lo que decimos siempre es que la gestión para que salga bien tiene que estar pensada, diseñada y caracterizada por quienes en la diaria construyen y garantizan la gestión. Este es un espacio que tiene gran relevancia porque me da la posibilidad de pensar en conjunto los lineamientos que vamos a proponer. Esperemos a partir del próximo 10 de diciembre.

– Hoy la empresa está conducida por personal de carrera de OSSE, su idea es continuar con este personal o tener algún líder político para darle una impronta más particular…?

– De eso vamos a conversar ahora. Vamos a escuchar qué piensan los trabajadores de cómo debiera ser. En diciembre termina este Directorio y hay que pensar como sigue para adelante. Esto lo vamos a pensar con los trabajadores. Para mí los sindicatos son el pilar de los lugares públicos y privados para que funcionen. Y este sindicato hace funcionar una empresa que es exitosa pero que tiene seguramente cosas para aportar y mejorar. Por ejemplo hay que rever, y me lo han planteado sistemáticamente quienes están en OSSE, el tema de que se cobre la Girsu dentro de la factura de Obras Sanitarias. Esto lo podemos ir viendo para pensar la mejor manera y que no sea recargar algo que funciona bien con otra imposición y hacer que rinda menos la forma de recaudar y de hacer efectiva esa tasa. Hay que pensarlo con los trabajadores.

– A ocho días del acto de las PASO cómo ha sido esta campaña en lo personal?

– Me encontré con un diagnóstico común que es mucha angustia y mucha preocupación por este presente. Pero lo más maravilloso con lo que me encontré en esta campaña es con la esperanza. Se ha puesto en movimiento la esperanza de cada uno de los sindicatos con los que me reúno. Se ha puesto esperanza en pensar que los trabajadores pueden estar mejor a partir de diciembre cuando cambie este modelo económico. Se ha puesto la esperanza cuando me junto con las cámaras de comercio, de empresarios, de pequeños y medianos empresarios que piensan que la Argentina se puede poner de pie nuevamente y de esa manera haber consumo interno y reactivar la economía. Se ha puesto la esperanza cuando veo que los profesionales de los colegios con los que me junto quieren participar en la próxima gestión y cuando vemos que en los barrios, aparece la práctica común que los vecinos se encuentren y paguen un camión de escombros para mejorar la calle. Todo ese esfuerzo se debe ver acompañado por un esfuerzo de un estado que garantice el cuidado y no por uno que le dé la espalda y los abandone. Lo que más encontré es Esperanza.

Cuando se la consultó acerca sobre si tenía alguna medida inmediata necesaria que desea poner en marcha en caso de acceder a la Comuna,. Raverta enfatizó que “Primero es importante pensar que Mar del Plata no se va a poner de pie sola. Va a necesitar ponerse de pie en conjunto con una provincia y con una nación. Lo primero es diseñar una estrategia junto con la secretaria de turismo de la provincia y de la nación y que pongan la marca de Mar del Plata arriba”.

En este sentido apuntó que “En estos días en una publicación muy conocida ni siquiera aparecía entre los destinos turísticos del país. Que tristeza que nuestra ciudad no aparezca como oferta para vacacionar en invierno. Con las cosas que tenemos”,no olvidando el tema de “también hay que hacerse cargo de la infraestructura escolar. Hay que garantizar el arreglo de escuelas y pensar un proyecto de ley para espacios que hoy son provinciales como la Rambla y Punta Mogotes. Deberían municipalizarse para que sean parte del municipio. Y hay que convocar al gran sector que tiene que ver con la representatividad de los trabajadores, y pensar inteligentemente como sacamos adelante a Mar del Plata” no descartando a que la inclusión de sus rivales en esta elección.