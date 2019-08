Guillermo Montenegro: “detener el cambio significaría el regreso de las mafias”

A una semana días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, aseguró que “detener este cambio que inició Mauricio y María Eugenia hace casi 4 años significaría el regreso de las mafias”.



En las recorridas por las mesas de voluntarios que se ubican en distintos puntos de la ciudad, Montenegro respaldó las declaraciones del presidente Mauricio Macri en la Rural quién señaló que “queremos vivir en una democracia sin mafias, donde se recupera la plata que nos robaron”.

El aspirante a la intendencia local sostuvo que “en nuestro país, se encaró una lucha que nadie se había animado a dar contra las mafias, la del narcotráfico, la sindical, la de los negociados entorno a las obras que no llegaban a los vecinos. Hoy todo eso cambió, y fue gracias a la decisión de este gobierno que quiso dejar atrás años de abandono, y que el dinero llegue a donde tiene que llegar: a los vecinos, por eso estamos convencidos que este cambio debe continuar, porque detenerlo significaría el regreso de las mafias”.

Además, también aseguró que esa “lucha contra las mafias también se evidenció claramente en la Provincia, gracias a la valentía de María Eugenia Vidal que se animó a ir contra estas corporaciones de corrupción enquistadas que no dejaban que la Provincia avance, y legitimaban ese discurso de inviabilidad. La Provincia es viable, como lo es Mar del Plata, porque acá lo que falló fue la política, no los marplatenses”.



“Estamos convencidos que todos los argentinos de bien no quieren volver a ese país de las mafias, del odio, del abandono de la corrupción y la mentira. Somos muchos los que queremos seguir en este camino de transformación que iniciamos hace algunos años, donde se prioriza la verdad, la transparencia, la honestidad, el trabajo y el esfuerzo”, expresó Montenegro quien continuó su agenda en contacto con vecinos de distintos barrios de la ciudad.

BULLRICH Y SU APOYO A MONTENEGRO

El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro recibió hoy el respaldo del senador nacional Esteban Bullrich quien llegó a Mar del Plata para brindarle su apoyo de cara a las elecciones del próximo domingo 11 de agosto.

Ambos compartieron una agenda que incluyó la recorrida por la empresa la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas y la empresa de envasados de productos, Delpack, ubicada en el Parque Industrial.

Montenegro comentó que “somos parte de un equipo que transformó primero la ciudad de Buenos Aires, y hace 4 años comenzamos este cambio tan profundo en la Provincia y el país, junto a Mauricio (Macri) y María Eugenia (Vidal)”.

Por su parte, Bullrich respaldó la precandidatura de Montenegro y recordó también el vínculo que mantienen desde que eran parte de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, y consideró que “Guillermo es un gestor nato y tiene una gran capacidad de trabajo”. Además, puntualizó que “estas elecciones son muy importantes para nuestro país”.

MUJERES AL FRENTE

Más tarde, Montenegro compartió una actividad denominada “Mujeres al frente”, junto al jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz, que brinda herramientas para que las mujeres puedan defenderse ante posibles ataques callejeros.

Se trata de una iniciativa que se realiza en aquel distrito bonaerense pero que desde ese Municipio llevan adelante en distintas ciudades de la Provincia y ofrece técnicas de defensa personal para que las mujeres puedan utilizar en situaciones de riesgo.

La actividad se llevó a cabo en Plaza Colón y contó con la participación de unas 30 mujeres.