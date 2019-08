El kirchnerismo empuja una denuncia contra un juez que perjudicó a Espert y a Castello

José Luis Espert no está tan solo: además de los millenial que lo mantiene a flote en las encuestas, el kirchnerismo empezó a ayudarlo para que llegue a las primarias lo más competitivo posible y le ponga un techo más bajo a Mauricio Macri.

Aunque el economista no acepta relaciones carnales con los emisarios de la ex presidenta, sin siquiera gestionarlo, recibe favores o consejos para no seguir pisando en falso y naufragar en agosto.

Una de las últimas gentilezas fue en el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo promoverá una denuncia por mal desempeño contra el juez federal de La Plata Adolofo Ziulú, por haber impedido que Espert imprimiera sus boletas en la provincia de Buenos Aires pegadas a sus candidatos locales. El principal es Guillermo Castello, que competirá a la gobernación junto a nóminas municipales, todas habilitadas por la Junta Electoral de la provincia.

Aun así, Ziulu consideró que no podrán adosarse a la imagen de Espert porque su lisa presidencial no se presentó con el frente Despertar sino con otra fuerza política, Unite. Fue la única opción que tuvo cuando el Gobierno logró sumar a Juntos por el Cambio a Unir, uno de los partidos que había apoyado la alianza del economista.

Espert apeló ante la Suprema Corte de la Provincia, pero aún no obtuvo respuestas y esta semana empezó a imprimir su boleas de un solo cuerpo para los cuartos oscuros bonaerenses. En más de una escuela no será fácil encontrarla.

Por gestión del kirchnerismo, la Magistratura deberá investigar si el juez Ziulú perjudicó a Espert. Intentarán ayudarlo a fiscalizar.

La abogada María Elisabeth Medina se presentó ante la Magistratura para exigir una investigación sobre el proceder de Ziulú, que subroga el tribunal encargado de controlar los comicios nacionales en la provincia más grande del país.

Medina consideró que con su intervención el juez había generado “la intromisión de un poder del Estado Federal en las decisiones de orden electoral provincial”.

“Resulta de extrema gravedad que el aludido juez haya inferido y soslayado en las competencias, mediante la utilización de argumentos y consideraciones meramente formales interviniendo directamente en la oferta electoral de la provincia de Buenos Aires“, sostuvo la letrada, en la presentación, dirigida al presidente de la Magistratura, Ricardo Recondo.

Pero Medina no conocería a Espert y sí a muchos dirigentes de La Cámpora, presente en la Magistratura con el diputado Eduardo “Wado” De Pedro. En el bunker de Alberto Fernández siguieron de cerca la pelea de Espert en la justicia para competir y no salen de su asombro por las decisiones inocentes de sus apoderados.

La principal, es no acorralar con pedidos de destitución a jueces que le bajan listas, para que al menos no se animen todos. En una elección tan reñida, a ninguno de ellos le causa gracia arrastrar denuncias que puedan ser utilizadas por otro Gobierno para iniciar un jury de enjuiciamiento.

Tampoco está claro cómo hará Espert para tener fiscales en las escuelas de todo el país al menos para proteger los 3 o 4 puntos que mide en todas las encuestas. “Nuestros fiscales le pueden cuidar las boletas en la mesa, pero él tiene que conseguir la logística para que lleguen y ni siquiera sabemos si lo puede hacer”, se lamentaban en el frente Todos.

Los fiscales, además, podrían armar el cuarto oscuro en la provincia con la papeleta del economista y la de Castello y los candidatos locales, pero sin ellos la boleta corta podría perderse entre los bancos y el pizarrón. Y no es fácil tener uno en cada colegio. Es casi imposible.