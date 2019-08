Emilio Bustamante: “El puerto de Mar del Plata hoy por hoy está condenado”

En el marco de la difícil situación que se encuentra atravesando el sector portuario y luego de que la naviera MSC anunciara que dejará de operar con su buque portacontenedores en la ciudad, el responsable de la Terminal de Contenedores II, Emilio Bustamante, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó la falta de inversiones del estado y aseguró: “El puerto de Mar del Plata hoy por hoy está condenado”.

En tal sentido, Bustamante cuestionó la falta de inversiones en el puerto local y apuntó: “Somos operadores privados y no podemos hacer lo que desearíamos en el puerto. No sentimos ni tenemos un apoyo, así que los planes que tenemos están postergados en el tiempo. El estado provincial no tiene plata y tampoco promueve que un privado invierta”.

“Si el estado no acompaña las decisiones en estas cosas y no deja hacer, no se van a solucionar las cosas. En el puerto hay que tomar otro rumbo, tiene que estar activo, ya que el mismo está colapsado y tiene muchos barcos abandonados, pero eso es culpa de la desidia también”, aseguró el responsable de la Terminal de contenedores II.

“No hay visión ni decisión para cambiar esto, porque se quiere un puerto pesquero. Hoy en día tener el espigón del comercio exterior destinado a tirar redes en el piso en vez de darle aunque sea una parte al privado para que invierta, lo condenás”, consideró a la vez que resaltó: “El puerto de Mar del Plata hoy por hoy está condenado, porque está mal manejado, las decisiones son malas, no hay visión y cada vez hay más barcos abandonados”.

En función de ello, el representante de la terminal de contenedores II apuntó que “nunca va a haber lugar para hacer un desarrollo con ese manejo y con eso nadie va a querer hacer inversiones. Siempre se termina dependiendo de la inversión pública, es decir, las hacen ellos o nadie, porque no las dejan hacer a los privados tampoco”.