Inspeccion secuestró camión que vendía nafta super en la modalidad Delibery

Inspectores de la Dirección de Transporte, con el apoyo de agentes de Tránsito, procedieron a secuestrar la unidad que se promocionaba en la ciudad como Delivery de nafta súper. Siguiendo las directivas de la Secretaría de Energía de la Nación, el Municipio sacó de las calles a este vehículo por considerar que constituía un gran peligro para los vecinos, por la actividad que realizaba.

La Subsecretaría de Transporte y Tránsito, que encabeza Claudio Cambareri, al enterarse del servicio que se publicitó en la ciudad recientemente, realizó una consulta con los responsables de la Subsecretaría de Inspección General.

Acto seguido, desde el Departamento de Cargas de la Dirección de Transporte, se realizaron las consultas a la Secretaría de Energía de la Nación. Con fecha 19 de julio, se recibió la respuesta de Ignacio Barousse, Director Nacional de la Dirección Nacional de Refinación recordando la resolución 1102 del año 2004, con una serie de requisitos que este servicio no estaba cumpliendo.

También, desde esta oficina dependiente del Ministerio de Hacienda, se hizo referencia al artículo 16 de la resolución 1212, donde se le otorga a los municipios el control de policía de quienes no cumplen la normas de seguridad vigente.

El Subsecretario Claudio Cambareri, una vez depositado el camión en el predio de secuestros de Santa Paula, a la espera de la resolución judicial, manifestó “ Enterados de esta actividad, lo cual representa un real peligro para todos los vecinos, intenté, en forma personal, comunicarme con el número que se publicitó en distintos lugares. Al recibir la respuesta de la Secretaría de Energía de la Nación, donde me ratificaron que no existía habilitación alguna para expender combustible en la vía pública, me vi en la obligación de ordenar el secuestro de este camión”.

Luego agregó, “ el titular exhibió la certificación del Inti que indica que el tanque está apto y tenía las inscripciones de rigor, pero esto no habilita a comercializar nafta en la calle. Hay medidas de seguridad que respetar, recuerden que en las estaciones de servicio, al concurrir el camión cisterna, se cumple minuciosamente con varios puntos para minimizar al máximo el riesgo de un siniestro”.