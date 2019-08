Mercantiles pusieron en marcha la Universidad Populat de los y las Trabajadoras de Mar del Plata

Guillermo Bianchi – Secretario General SECZA, junto al Dr. Pablo Slavin – Director Universidad Popular de los y las Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica. y el CPN. Alfredo Lazzeretti – Rector de Universidad Nacional de Mar del Plata realizaron el lanzamiento hacia toda la sociedad de la Universidad Popular de los y las Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica

Hicieron Entrega de la Declaración de Interés del Honorable Concejo de Deliberante del Partido de General Pueyrredón a las Autoridades de la Universidad Popular la misma estuvo a cargo de Marcelo Fernández – Concejal del Partido de General Pueyrredón.

Al Finalizar las palabras de Rector, Mario Migliore- Secretario de Organización de FAECyS Cesar Guerrero – Secretario de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo de (FAECYS) Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y Miguel Santellan – Secretario de Estudios y Estadísticas de (FAECYS) Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, en nombre de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios hicieron entrega a la familia del Dr. Luis Pablo Slavin una plaqueta en homenaje a su trayectoria Profesional y Académica, quien además había dedicado la mayor parte de su vida a la defensa de los trabajadores mercantiles

Recibieron el reconocimiento sus hijos y esposa Dr. Pablo Slavin, Dra. Graciela Eleonora Slavin, Arq. Adriana Slavin, Dra. Diana González Ochoa de Murua de Slavin

Despues de la presentación ante los medios y publico en general Guillermo Bianchi expresaba lo siguiente sobre la inauguración de la UPT. “Hoy es un acontecimiento histórico en la historia del Sindicato de Empleados de Comercio en Mar del Plata se ha puesto en marcha de una Universidad Popular no es un dato menor para nosotros tiene que ver con un largo proceso vinculado a la educación y formación. Comenzó con la escuela secundaria los centros de formación alfabetización terciario y llegando hoy a la universidad. La formación es un hecho distintivo en la vida de la sociedad moderna”.

“La UPT no es exclusiva de los trabajadores mercantiles, sino que nace de los mercantiles a la comunidad donde tendrá una respuesta a los nuevos tiempos donde el mundo vive tremendas desigualdades.”

“En la UPT no se cursan carreras de grado, ni diplomaturas, ni tecnicaturas, ni especializaciones. Cuatro áreas de trabajo fundamentales, Discapacidad, Migrantes, Formación Sindical, Movimientos Sociales y con la Seguridad e Higiene son pilares en el desarrollo de esta Universidad”