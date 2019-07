Trujillo duda sobre si darán el gas a 10 mil nuevos usuarios

Luego de que Camuzzi Gas Pampeana comunicara la incorporación de 10.000 nuevos usuarios a la red de gas natural en las ciudades de Mar del Plata y Batán, César Trujillo, Secretario General de la UOCRA Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” aseguró que la obra ya está “casi” terminada en su totalidad. “la UOCRA no se encuentra en condiciones de afirmar que el lunes le darán gas a la gente sino que solo hace el trabajo. Puede ser factible que se de, pero no estamos en condiciones de afirmarlo”

En tal sentido, debido a los avances en las obras de ampliación de los gasoductos “De la Costa” y “Tandil – Mar del Plata”, la distribuidora de gas precisó que “a partir del día lunes 29 de julio y como parte de una primera etapa, se podrán incorporar 10.000 nuevos usuarios” a la red, “donde se encontraban condicionadas las factibilidades desde hace varios años”.

Por su parte, César Trujillo, Secretario General de la UOCRA Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “los dos bypass que se hicieron, uno en Mar del Plata y otro en Balcarce, están prácticamente terminados” a la vez que aclaró que desconoce la información brindada por el Ministerio de Energía de la Nación sobre si ya se puede dar gas a unos 10 mil usuarios.

“La obra es fundamental para darle impulso al gas no solo para Mar del Plata sino también para la costa Atlántica. Tiene alrededor de 80 trabajadores en el lugar y le faltan unos dos meses para finalizarse”, explicó.

Asimismo, señaló que “las obras están terminadas en un 95% y después la otra de Tandil a Las Armas se está haciendo la planta nueva, le quedan unos dos meses aún” y aclaró que por su parte el gerente de Camuzzi “dice que con esos dos by pass había muchas posibilidades de darle gas a algunas bocas nuevas o a los edificios nuevos cerrados por falta de gas justamente”.

“Faltan aún terminaciones e inspecciones por hacer en la obra de Mar del Plata. El gas es un componente muy peligroso, así que no es tan fácil”, indicó a la vez que comentó que a la otra que le quedan dos meses aún “están trabajando y se va a terminar pronto”.

Por último, aseguró que “la UOCRA no se encuentra en condiciones de afirmar que el lunes le darán gas a la gente sino que solo hace el trabajo. Puede ser factible que se de, pero no estamos en condiciones de afirmarlo” y agregó: “No sé porque se adelantaron tanto a informar cosas que no están terminadas”.

Según precisaron, la obra de infraestructura energética impulsada y financiada por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaria de Gobierno de Energía de la Nación, contempla una inversión de 42 millones de dólares y cuenta con 4 frentes complementarios:

– Un refuerzo en el “Gasoducto de la Costa” de 18 km de extensión sobre el Tramo “El Chourrón – Las Armas”, con cañería de acero de 20 pulgadas de diámetro.

– Otro refuerzo sobre el ramal de alimentación a la localidad de Balcarce de 21 km de extensión y en cañería de acero de 8 pulgadas.

– La interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión “La Invernada” y “El Tejado”, que alimentan a Mar del Plata, con cañería de acero de aproximadamente 12 km de longitud y en 16 pulgadas de diámetro.

– La instalación de una Planta Compresora en Las Armas con una potencia de 2.400 HP otorgada por dos equipos motocompresores.

Este sistema de transporte y distribución de gas se encuentra vinculado en su origen al gasoducto troncal “General San Martín” en un punto de transferencia llamado “El Chourrón”, ubicado a 10 km de Tandil. En dicho punto se encuentra una Planta Compresora que lleva el mismo nombre y desde allí nacen los gasoductos “De la Costa”, con una longitud de 680 km; y “Tandil – Mar del Plata”, de 232 km de extensión

Una vez finalizadas las tareas en la segunda etapa, que incorporará a unos 74 mil nuevos usuarios, serán beneficiadas las siguientes localidades: Gasoducto Tandil – Mar del Plata: Mar del Plata, Miramar, Cte. N. Otamendi, Sierra de los Padres, Balcarce, Ayacucho, Castelli, Lezama, Pila, Coronel Vidal, Gral. Conesa, Gral. Guido, Gral. Lavalle, Gral. Piran, Labardén, Las Armas, Gral. Madariaga, Maipú, Vivoratá, Batán y Camet.

En tanto que en el Gasoducto de la Costa abarca las ciudades de Mar de Ajó, San Bernardo, Costa Azul, La Lucila, Aguas Verdes, Costa del Este, Mar del Tuyu, Santa Teresita, Las Toninas, San Clemente, Punta Médanos, Mar Chiquita, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar de Cobo, Pinamar, Valeria del Mar, Santa Clara y Dolores.