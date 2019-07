Vilma critico al Intendente y comparó sus declaraciones con las de Anibal Fernández

En relación a las declaraciones vertidas este martes contra la Gobernadora Maria Eugenia Vidal por parte del Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo, la concejal Vilma Baragiola expresó que “realmente no fueron felices las declaraciones del Intendente Arroyo. Los argentinos no quieren más este tipo de crispaciones, no quieren ni declaraciones tan desafortunadas como las de Aníbal Fernandez, ni tampoco quieren declaraciones como estas del Intendente Arroyo”.

Por otra parte, Vilma puso en relieve el aporte que el gobierno bonaerense realiza en distintas áreas para la ciudad: “No se puede hablar así de una gobernadora que aposto tanto por nuestra ciudad. Desde rutas, energía, como la red de gas o la repotenciación de la Central 9 de Julio, refacciones en escuelas, las obras en el HIGA, el CEAMSE, las playas públicas, las propuestas culturales y asi podríamos seguir enumerando mucho más ”.

Además, Baragiola remarcó: “No ayudan, pero fundamentalmente no le cambian en nada el día a día al marplatense y batanense que se levanta todos los días a trabajar y nos pide por una ciudad mejor”.

“Lamento mucho estas declaraciones desacertadas, y lo lamento por este destrato hacia nuestra gobernadora Maria Eugenia Vidal, quien busca darle a la ciudad el lugar que se merece en la Provincia”, agregó finalmente la concejal.