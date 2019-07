Tras el exabrupto de Aníbal Fernández , la Gobernadora María Eugenia Vidal encabezó un acto con mujeres

Apenas, 72 horas después de las frases de Aníbal Fernández en las que aseguraba que preferiqa dedjarle sus hijos a l cuádruple femicida Ricardo Barreda antes que a María Eugenia Vidal, la Gobernadora encabezó en San Fernando el primero de una serie de actos temáticos.

Con participación excluyente de mujeres, Vidal aseguró que “somos miles (de nosotras) que dijimos basta contra los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron una sola pelea”.

La estrategia del equipo político de la Gobernadora es segmentar el abordaje de la campaña. En los próximos días se avanzará con encuentros similares enfocados en jóvenes, PyMEs, jubilados y docentes.

Aunque desde el gobierno aseguran que el acto estaba pautado desde hace varios días, lo cierto es que el acto cobró otra relevancia tras las declaraciones de Aníbal que generaron un fuerte repudió de todo el oficialismo, pero también de la oposición.

Fue María Luján Rey -segunda candidata a diputada nacional- quien retomó el tema de la misma manera que lo habia hecho Miguel Angel Picheto el viernes en Mar del Plata. “Yo te dejaría mis hijos, mis nietos y toda mi familia”, dijo la madre de Lucas Menghini, fallecido en la Tragedia de Once.

“Las mujeres conocemos el machismo, el prejuicio, la dificultad, sabemos lo que es no bajar los brazos, y por eso no lo hacemos. Las mujeres conocemos el machismo, el prejuicio, la dificultad, sabemos lo que es no bajar los brazos. Por ellas sé que esta Provincia se puede poner de pie y avanzar, porque ellas avanzan pase lo que pase, se despiertan cada mañana con más fuerza que el día anterior”, explicó Vidal desde el entarimado 360.

Después sobrevino la apelación, con destinatario incluido: “El 11 de agosto (en las PASO) tenemos que demostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos y que no vamos a bajar los brazos”. Otra vez Aníbal “espantador de votos”, según la especulación macrista.

En ese sentido, pidió a las mujeres consolidar el voto de 2015 en las primarias del 11 de agosto: “En esta elección no se trata solo del futuro de mis hijos o tu hijos. De todos los que parimos o no parimos, pero nos importan igual. Las que hacen denuncias en los barrios más pobres y salen a aplaudir cuando se derrumba un bunker son mujeres”, dijo.

“Las mujeres conocemos la doble vara. Conocemos el machismo. La dificultad. Sabemos lo que es no bajar los brazos. Sabemos lo que es resignificar el dolor de perder un hijo, como María Luján”, expresó.

Antes, Luján Rey había afirmado que “son los valores los que me llevaron a elegir el camino de la lucha para buscar justicia y los que comparto con este equipo que lidera María Eugenia. Si ella no baja los brazos, si ella lucha contra las mafias, si ella ha podido demostrarnos que se puede hacer política pensando en la gente, ¿cómo nosotras no vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena?”.

Mientras que Silvia Lospennato aseguró que “cada una de nosotras tiene un pequeño lugar de poder y de representación. Todas ustedes son mujeres que cada vez que deciden transforman la vida de sus vecinos. Estamos obligadas a hacerle el camino más fácil al resto de las mujeres. Ser feminista es tener un compromiso profundo con la igualdad de oportunidades”.

Esta mañana, Vidal aprovechó una entrevista radial para analizar los dichos de Fernández. “No me preocupo por contestar los agravios. Me preocupa más lo que pueda decir la gente que un candidato. Los problemas no pasan por los políticos, le pasan a la gente”.

Pese a su postura de no “contestar los agravios”, la Gobernadora habló de los apodos con que el kirchnerismo se refiere a ella: “Vidal es Heidi, es una hada virginal, es Barreda, nunca es Vidal. Pero es una de las tantas mujeres que ya no se calla y hace oír su voz”.