Juan Grabois y una pregunta incómoda a Majul: “¿Es verdad que cobras una pauta millonaria del Banco Provincia?”

El dirigente de la agrupación Patria Grande, Juan Grabois , se presentó en el programa del periodista Luis Majul y protagonizó un cruce con el conductor. En plena entrevista, cuando Majul se definió como “neutral”, el entrevistado lo contradijo y le preguntó sobre la pauta millonaria que cobra por su programa, algo que, según él, afectaría su imparcialidad. Además, apuntó contra Julio De Vido yAníbal Fernández.

“Yo no soy neutral, igual, vos tampoco sos neutral”, dijo Juan Grabois, iniciando con la disputa. Ante esta declaración, Majul se reconoció como un periodista que da su opinión y el dirigente enseguida salió a su cruce: “¿Es verdad que cobras una pauta millonaria del Banco Provincia?”. “Es mentira, mentira”, contestó con rapidez el periodista y explicó que es algo normal que un programa tenga auspiciantes públicos y privados. “¿Y eso no anula tu criterio de imparcialidad?”, repreguntó Grabois a lo que Majul respondió: “¡Pero no!”.

En otro tramo de la conversación y con otro foco, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fue consultado por la situación del exministro de Planificación, Julio De Vido, y aseguró que “fue lo peor que le pasó a la Argentina”. Actualmente, el exfuncionario se encuentra condenado por la Tragedia de Once y con prisión preventiva en el caso que investiga un supuesto fraude al Estado y asociación ilícita.

“Es un tipo que yo lo quiero lejos, igual que a Aníbal Fernández”, agregó Grabois. Sobre este último, explicó que “es candidato a concejal por Pinamar. Ese tipo no es representativo del Frente de Todos. No es diputado ni senador”. El exjefe de Gabinete causó polémica en los últimos días al comparar a la gobernadora María Eugenia Vidal con el femicida Ricardo Barreda. Desde esas declaraciones, incluso los candidatos del krichnerismo salieron a despegarse de sus palabras.

Si bien el cruce con el periodista finalizó al terminar el programa, Grabois volvió a protagonizar una disputa, pero esta vez por medio de las redes sociales y junto con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. Las contestaciones de uno y otro comenzaron luego de que el CEO de la empresa líder argentina comentara el análisis de un usuario, quien aseguró que Mercado Libre recibió el impulso de Cristina Kirchner.

“Tal vez ‘alguito’ tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8,000 empleados en toda Latino América. Digo, no? Ah, un detalle, Argentina representa aprox. el 20% de los ingresos”, respondió el empresario. A partir de esto, el fundador del Movimiento de los Trabajadores Exluidos (MTE) entró en escena posteando una imagen con varias declaraciones.

“Todo bien con tu esfuerzo, capacidad y sacrificio, cuyo mérito en magnánimo gesto de grandeza empresaria compartís con tus empleados (aunque no compartas las ganancias). ¿Este sistema corrupto e injusto no tiene ‘alguito’ que ver? ¿Las exenciones impositivas, las prebendas del Estado y la plata sucia de BlackRock y Goldman Sach no tienen nada que ver?”, acusó.

Asimismo, “este zurdito”, como se definió Grabois, sostuvo: “Se me ocurrió que pagues los impuestos, que no te regalen el 60% del impuesto a las ganancias mientras un empleado bancario lo paga, o el 70% de las cargas patronales mientras una pyme las tiene que pagar. Estaría bueno que pagues tus bienes personales y no tengas tu patrimonio en fideicomisos“. Ante esto, Galperín, sin argumentos, contestó: “Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar“. No tardó demasiado en aparecer la respuesta del líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP): ” Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequeá que laburo desde los 18. Terminé dos carreras universitarias, soy docente de la UBA y soy abogado”.