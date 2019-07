El intendente municipal le “facturó” a María Eugenia Vidal  “el destrato y la falta de respeto”

Carlos Arroyo no se guardó nada en la conferencia de prensa. Habló de destrato, de un comportamiento inusual como el sucedido en la inauguración de las playas públicas “una falta de respeto a los 183 mil votantes que me eligieron”, o cuando se inauguró el tren “Me dejaron afuera con el público en general y no me permitieron participar en la parte interna”, entre otros pases de factura para con la Gobernadora María Eugenia vidal

Lo dicho, de manera textual por el Intendente de General Pueyrredón, fue lo siguiente:

Esta es una conferencia de prensa distinta porque no voy a anunciar obras. Pero me veo obligado por una razón de ética personal y del cargo que ocupo de desmentir algunas declaraciones que se hicieron ayer de parte de la gobernación según la cuál yo no habría colaborado o participado o acompañado la gestión. Cosa que a mí criterio no es cierta. Tengo acá cifras que demuestran que la municipalidad permanentemente participó en todas las actividades que se pidieron y que se desarrollaron.

Vidal vino 43 veces y a esta dependencia ninguna

En un matutino la gobernadora dijo que vino 43 veces a Mar del Plata. Pero resulta que de esas 43 veces, a esta dependencia vino una vez. Y la gobernadora debe acordarse que la dirección de la Municipalidad es Hipólito Yrigoyen 1627 y no el Hotel Provincial. Este es un tema fundamental. Acá no vino. Tengo de testigos a mis secretarios. Vino solo al principio de la gestión acompañada por el sr. Larreta. Esta es la realidad.

He sido víctima de un comportamiento inusual

Quiero que sepan esto porque he sido víctima de un comportamiento inusual y ustedes han sido testigos de lo que ocurrió el día de la habilitación de las playas públicas. Es una falta de respeto a los 183 mil votantes que me eligieron. También recuerden cuando se inauguró el tren. Que me dejaron afuera con el público en general y no me permitieron participar en la parte interna.

Ahora todos se hacen parte de muchas obras

Ahora todos se hacen parte de muchas obras. Pero quien fue a pedir el gas y discutió con el ministro de energía fui yo. Y lo convencí de extender a Mar del Plata el gas. Ahora el gas tiene padres por todos lados. Con respecto al aeropuerto también le llevé al ministro de interior un proyecto que le entregué en mano. Completo. Con medidas, superficies y cálculos de lo que se necesitaba para aumentar los vuelos a Mar del Plata. Ahora son todos padres del aeropuerto. Por supuesto el aeropuerto, por razones económicas no hizo la pista que yo pedía, transversal. Pero hizo otra cantidad de detalles.

Lo que importa es lo que quiere la gobernadora

Es obvio que la gobernación ha decidido que no era importante la voluntad de los gobernantes. Lo que importa es lo que quiere la gobernadora. Por eso mandó un representante. Todos son testigos de cual es la conducta real. Tengo cifras que desmienten que no hayamos colaborado. Si bien ustedes saben que recibí una municipalidad hundida, sin vehículos ni máquinas y sin un peso, con un desorden espantoso…hemos comprobado que el dinero que Mar del Plata ha dejado de percibir en años pasados eran equivocados. O con falencias.

Recibí una Municipalidad quebrada que hoy tiene superávit

Y esto significaba que la provincia no remitía los fondos que debería haber remitido. Acá tengo un informe que demuestra cual es la participación real. De Provincia, Nación y Municipio en todos los gastos. A pesar que recibí una Municipalidad quebrada que hoy tiene superávit…que paga sueldos en término y no tiene deudas comerciales. También hemos participado nosotros. Porque hay algo que quiero señalar. Cuando los políticos dicen que mandan esto o aquello, en realidad no regalan nada porque somos los marplatenses los que pagamos ganancias, impuestos, tasas y muchas cosas más que las recaudan nación o província.

La municipalidad no cobra impuestos

La municipalidad no cobra impuestos. Nosotros cobramos tasas. Que significan un precio por servicio. Los que cobran impuestos son Provincia y Nación. Y son ellos los que tienen que distribuir. Acá nadie da nada. Es nuestro dinero y por eso yo me opuse a los poderosos. Y todos ustedes saben que es verdad. Porque pasaron muchos intendentes y ninguno hizo nada. A pesar que se veía que cualquiera que analizará los números se daba cuenta que no podía ser que se pagar 800 pesos por el alquiler de un casino. O 9000 pesos por 1500 carpas.

La Municipalidad de la ciudad no queda en el Hotel Provincial

Le reitero nuevamente a la gobernadora cual es la dirección de la Municipalidad de la ciudad si lo desea. No queda en el Hotel Provincial. Tenemos obras y mejoras. El Envial por ejemplo, fondos municipales ejecutados totales del 2017 hasta este mes: fondos municipales incorporados 41 millones y medio. Esto lo pagó la Municipalidad. No Provincia. Fondos provinciales 1.011 millones más. Fondos nacionales 218 millones. Cifras oficiales.

En la parte de agua, la diferencia es mayor

En la parte de agua, la diferencia es mayor. Las grandes obras. El centro de abastecimiento de Tucumán. La obra tiene un avance del 83 por ciento. El presupuesto era de 413 millones. Una licitación con financiamiento en un cien por ciento fondos propios. Acueducto del oeste. Avance del 65 por ciento con presupuesto de 448 millones. Estamos hablando de esa plata en abril de 2016. Hoy son más de mil millones.

El emisario submarino tiene un presupuesto de 430 millones

Yo no quiero enseñar matemática pero son unos cuantos millones que pone la Municipalidad. El emisario submarino tiene un presupuesto de 430 millones. Fue una licitación que no pagamos nosotros pero que discutí en Buenos Aires porque cuando hubo que finalizar la obra había 7 tornillos que se habían roto y son de fabricación francesa. Eso fue un ahorro para la ciudad de 63 millones de pesos. Porque cuando pasó el tiempo y trajeron los tornillos y Nación los pagó, el jefe de nación me preguntó cómo había logrado ahorrar es plata.

Nosotros proveemos de combustible a la policía de la provincia

Ya que quieren hablar de seguridad pasemos al combustible. Nosotros proveemos de combustible a la policía de la provincia de Buenos Aires, provincia que dirige la gobernadora. Tenemos ahí un Comando y tenemos una Policía Local. En el 2018 se entregó en NAFTA a la policía 8.400.000 pesos. En 2019 en lo que va del año, 6.800.000 pesos que pagan los contribuyentes. Porque la provincia de Buenos Aires no paga nada.

Hoy la Provincia nos debe a nosotros

Acá tengo varias cosas más. Pero con el tema educativo también tenemos una cuestión. Si hacemos un análisis nos deben plata. Hace un año o dos dije que le iba a dar plata a la provincia de Buenos Aires. Y los periodistas se rieron. Pero hoy la Provincia nos debe a nosotros. Esta es la realidad y quiero que lo sepan.

Mar del Plata no tiene más dueños ,ni es mas de las mafias

Mar del Plata no tiene más dueños ,ni es mas de las mafias. Es de los ciudadanos. De los que pagan las tasas. No crean que las regalan. Ni de la gobernación ni de la nación ni de ninguna parte. Ni de ningún partido. Porque lo que los políticos hacen, en el mejor de los casos si son honrados, es repartir lo que les pagan. No hacen otra cosa.

He sufrido destratos durante mucho tiempo, años .

Tenía que hacer esta conferencia para aclarar estos temas, y decir los destratos que he sufrido durante mucho tiempo, años . En dos años nunca la gobernadora me llamó por teléfono. A una ciudad que tiene dos millones de habitantes. Cuando fue la ocasión de conformación de boletas, de nuestra participación, mandé dos negociadores, el señor Tillous y Guillermo Arroyo. Y ahí se discutieron muchas cosas. Se me ofrecieron cargos políticos. No acepté. Porque no quiero un exilio dorado de diputado o una beca senador. Soy un ciudadano como cualquiera y quiero trabajar por Mar del Plata, por eso me presento.

Fui el primer tipo que mandó a trabajar a los sindicalistas

Sería más fácil ir a pescar. Quiero otra ciudad para mis nietos. Así no va más. Hemos tenido una ciudad manejada por años. Acuerdense que después de 25 años fui el primer tipo que mandó a trabajar a los sindicalistas. Y mientras Nación se endeudó y Provincia se endeudó, Mar del Plata se capitalizó. Somos los únicos que entrando con $ 1.4000 millones de pesos en rojo hoy estamos arriba. Saquen sus conclusiones.