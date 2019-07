Arroyo sin piedad con la gobernadora le recordó: la Municipalidad está en Yrigoyen 1627 y no el Hotel Provincial”

Sin medias tintas y siendo directo tal cual es su estilo, el intendente municipal salió a contestarle a la Gobernadora bonaerense literalmente con los “tapones de punta” luego de sus declaraciones de que no se sentía acompañada por el Jefe Comunal. “La gobernadora debe acordarse que la dirección de la Municipalidad es Hipólito Yrigoyen 1627 y no el Hotel Provincial” dijo en un pasaje de una conferencia de prensa Carlos Arroyo , refutándole además que “cuando dice que vino 43 veces a Mar del Plata, pero resulta que de esas 43 veces, a esta Municipalidad solo vino una vez”.

El mandatario municipal de General Pueyrredón enfatizó además que “fue “víctima” de un comportamiento que calificó como “inusual”, en referencia a la habilitación de las playas públicas o la inauguración del tren, “dos importantes hechos en los que no me permitieron la participación”, acotando que a Vidal “no le importa la voluntad de los votantes de Mar del Plata, importa lo que quiere la gobernadora, por eso mandó un representante y la ciudad es testigo de cuál es la conducta real”.

También enunció que “durante todo este tiempo he sufrido muchos destratos: en dos años nunca la gobernadora me llamó por teléfono a mí, al intendente una ciudad que tiene un millón de habitantes”

“Yo soy marplatense como ustedes y lo único que quiero hacer es trabajar para Mar del Plata”, puntualizó Arroyo, disparando que “Es obvio que la gobernación ha decidido que no importa la voluntad de los votantes de Mar del Plata”.

En este mismo marco, Arroyo expresó: “Me veo obligado a desmentir algunas declaraciones que se hicieron por la gobernación, según las cuales yo no habría acompañado su gestión, cosa que a mi criterio no es cierta. Tengo los informes y cifras que demuestran que la Municipalidad permanentemente participó en todas las actividades que se desarrollaron. Y ahora, en un matutino, la gobernadora dice que vino 43 veces a Mar del Plata, pero resulta que de esas 43 veces, a esta Municipalidad solo vino una vez. La gobernadora debe acordarse que la dirección de la Municipalidad es Hipólito Irigoyen 1627 y no el Hotel Provincial”.