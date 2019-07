Montenegro destacó el potencial turístico y productivo de Sierra de los Padres

El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro aseguró que “los vecinos de Sierra de los Padres se sienten abandonados” y sostuvo que “por su potencial turístico y productivo es parte fundamental de nuestra ciudad”.

“Hoy los vecinos me cuentan que se sienten abandonados. Y eso se ve, en el estado de las calles, el mal funcionamiento del transporte, y en que las tasas e impuestos municipales que pagan no se ven reflejados en las obras que necesitan”, señaló Montenegro.

En una nueva recorrida por Sierra de los Padres tomó contacto con los vecinos y dialogó sobre las necesidades de la zona que “como en toda la ciudad principalmente son la mejora del espacio público que incluya un plan de asfalto y luminarias, y por supuesto la seguridad”.

Además, sostuvo que “Sierras creció muchísimo y no solo es un punto turístico que tenemos que potenciar, también es parte fundamental del cordón frutihortícola, con productores que son de los más importantes del país y que ya exportan al mundo”.

“Es necesario arreglar los caminos rurales y hay calles internas que son intransitables cuando cae una gota. Las luminarias también son otra demanda que hace a la seguridad, y en este sentido, mayor presencia policial es necesaria ya que muchos marplatenses eligieron vivir en Sierras para tener más tranquilidad, y hoy no viven seguros”.