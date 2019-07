Kicillof se despegó de Aníbal: “La comparación de Vidal con un femicida es penosa”

Axel Kicillof salió a repudiar los dichos de Aníbal Fernández, quien abrió la polémica filas adentro del kirchnerismo al afirmar que antes de dejar a sus hijos con María Eugenia Vidal se los daría al femicida Ricardo Barreda .

“La comparación con un femicida me resultó penosa”, sentenció el ex ministro en declaraciones al programa El fin de la metáfora por Radio 10 en referencia a los dichos de Aníbal, que enseguida generaron el repudio de varios referentes de Cambiemos, incluido el candidato a vice Miguel Pichetto que aprovechó para replicarlos en tono burlón.

En ese sentido, el candidato aseguró: “Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política”.

“Yo voy a seguir con esa campaña, tratando de no sumar al mal humor, la angustia ni a nada de lo que tratan de incentivar como una campaña de sensaciones, valoraciones. Lo que hay que hacer es devolverle la tranquilidad a la gente, dejarle en claro que puede haber un gobierno que se ocupe de eso, del trabajo, de la producción, de que no cierren más pymes”, señaló Kicillof.

La irrupción de Aníbal abrió la polémica filas adentro del kirchnerismo, donde muchos dirigentes salieron a diferenciarse. Ofelia Fernández, refernte de la juventud y candidata a legisladora porteña del Frente, trató de “salame” al ex candidato a gobernador del espacio que integra.

También salió a marcar distancia Matías Lammens, presidente de San Lorenzo y candidato a jefe de gobierno porteño. “No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero (Vidal) es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia”, aseguró en declaraciones a LN+.