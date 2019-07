Julián García trabaja para que Mar del Plata vuelva a ser “Top”con la realización de congresos

Con el objetivo de fomentar el desarrollo del turismo de reunión en Mar del Plata, el presidente del Mar del Plata Convention & Visitors Bureau, Julián García, en visita a la redacción de “el Retrato…” expresó que “se está buscando que congresos que se hacen en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o Latinoamericanos puedan traerse en su próxima edición a la ciudad”.

En tal sentido, el presidente del Mar del Plata Convention & Visitors Bureau, Julián García, hizo hincapié en que el Hotel 13 de julio fue durante 12 años consecutivos el primer hotel de la Argentina en la organización de congresos, que incluso superaba a Capital Federal.

En relación a ello, explicó: “El destino hizo que se hiciera un poco la plancha en ese sentido, porque se pensaba que al ser los primeros nadie nos iba a tocar, pero luego surgieron otros Bureau en la Argentina con otros presupuestos y con centros de convenciones estatales. Hoy somos más de 35 en todo el país”.

“Para una institución sin fines de lucro que le den el predio sin costo es mucha plata, es un 30% del presupuesto del congreso que te lo ahorras. El gobierno provincial apoya, pero se necesitaría más aún”, apuntó. En tal sentido, explicó: “Estamos por incrementar una persona más a la institución para que se encargue específicamente de buscar congresos que están alrededor y que puedan venir a la ciudad de Mar del Plata, en lo cual se está trabajando muy fuertemente con la mesa de enlace”.

“Se está buscando que congresos que se hacen en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o Latinoamericanos puedan traerse en su próxima edición a la ciudad”, completó a la vez que expresó que Mar del Plata es miembro de ICA, el cual involucra institucionalmente a todos los Boureau y organizadores de congresos del mundo.

De esta forma, comentó que, por intermedio del Emtur, se puede acceder a una base de datos. “Estamos apuntando a una base latinoamericana, que es lo más factible para la ciudad de Mar del Plata”, describió y comentó que en el marco de la decisión de hacer un congreso internacional se elige el país, que por defecto es Buenos Aires.

“A veces hay congresos que rotan por las capitales y pueden ir a otras ciudades, entonces Mar del Plata está trabajando mucho por eso”, señaló y resaltó que cuentan también con una aplicación de beneficios que ofrecen a los congresos y que se encuentra divida en dos: una para organizadores de congresos y otra para participantes, que acceden a diferentes beneficios y descuentos de socios de Bureau para la estadía en el transcurso del congreso como ser gastronomía, traslados, shopping comerciales, viajes y turismo, etcétera.

En relación a lo anterior, comentó que “todos los congresos tienen un código de Aerolíneas Argentinas que tiene un descuento” y añadió que esta empresa “trabaja codo a codo con el Boureau. Se armó, de hecho, un famtour por lo que vendrán instituciones corporativas y asociativas de Buenos Aires a la ciudad, con lo cual conocerán Mar del Plata y los beneficios”.

Además, manifestó que se encuentran armando una capacitación con AOCA, la cual los vincula institucionalmente como Bureau y organizadores de congresos, que también están trabajando en el desarrollo del plan federal de turismo en la ciudad y que van a hablar sobre estrategias de marketing abiertas a toda la población y a empresas que se quieran interesar. “Estamos trabajando mucho con el tema de las capacitaciones”, aseguró.

-¿Es factible que Mar del Plata pueda volver a ocupar ese lugar de privilegio que tuvo en algún momento?

-Creo que sí. Hoy, estamos quintos. Estamos muy contentos por estar en ese lugar, porque somos quintos después de Buenos Aires y porque Mar del Plata es una ciudad dentro de una provincia. No somos una provincia como Salta, Córdoba, Mendoza, etcétera. Cada destino tiene su estrategia, de acuerdo a su presupuesto para dar el beneficio al organizar del congreso, que es la entidad.

-¿Qué se podría hacer para fomentar el turismo de reunión en Mar del Plata?

-Seguir con el tema de la conectividad aérea, que se necesita mucho y todavía falta como también hace falta designar un presupuesto. Si el turismo de reuniones tiene un presupuesto asignado como para decir le damos un beneficio a la entidad organizadora es mucho más fácil captarlo.

-¿Cómo harían eso?

-Nosotros tenemos firmado la constitución de la mesa de enlace con el Ente Municipal de Turismo. Por lo que, pase la gestión que pase la mesa de enlace va a seguir en el tiempo, lo cual fue nuestra idea inicial. Somos una institución que no tiene ninguna bandera política y todos los candidatos se van a reunir después de las Paso con el Boureau, que los convoca para hablar exclusivamente con la parte de turismo de reuniones. El turista que viene a un congreso gasta entre 3 y 4 veces más que un turista tradicional, lo cual está comprobado por el departamento de estadísticas del Emtur, a nivel nacional y mundial.

-¿Cuáles son los congresos previstos de acá a fin de año?

-Este es un año particular, porque en el mes de octubre están las elecciones y nadie se quiere arriesgar a hacer su congreso en el mes político, pero es un año de mucho trabajo igualmente porque todo se adelantó. Se hará el coloquio de ideas que sigue viniendo a la ciudad, viene un congreso de geólogos de petróleo y gas que hacía muchos años que no estaba viniendo a Mar del Plata, se sigue manteniendo el congreso de investigadores clínicos para noviembre en el Hotel 13 de julio, al cual asistirán unos 1500 investigadores y también viene el congreso de neurología, que es muy grande. Después están los eventos deportivos, que no hay que olvidarse quela ciudad es sede de los mismos.

-¿Qué congresos se hicieron ya este año?

-Ya se hizo el congreso de psiquiatría que es el más grande que tiene la ciudad y que hace 15 años que vienen en forma fija a la ciudad, entre otros.

-¿Cuál es la ambición de máxima que tienen?

-En un principio, que se haga el estudio de pre factibilidad para un Centro de Convenciones en Mar del Plata. Quiero que el estudio nos diga si es viable la realización del mismo y dónde debería estar emplazado. El objetivo máximo es que Mar del Plata siga creciendo en el turismo de reuniones.

Por último, aclaró que “el Bureau de Mar del Plata se ocupa a la vez del turista tradicional, porque en la época de baja del turismo de reuniones nos ocupamos de trabajar para que vengan más turistas tradicionales a la ciudad”.