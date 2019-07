Evelyn Nicolau, una operación la hizo volver a vivir: Bajó casi 50 kilos en 6 meses y hoy va por más

Después de vivir varios años en una pesadilla y de llegar a pesar 133 kilos, a principio de este año Evelyn Nicolau tomó la decisión de someterse a una operación que la traería de nuevo a la vida. Hoy, con casi 50 kilos menos la joven de 21 años afirmó en conversación con “el Retrato…”: “Hice un cambio y pude ver que sí se puede salir adelante”.

El 7 de enero de este año el doctor Felipe Eduardo Fiolo operó en el Hospital Privado de la Comunidad a la joven marplatense de 21 años. Evelyn Nicolau pesaba 133 kilos, logró ubicarse en los 85, descendiendo un promedio de 10 kilos por mes, gracias a la realización de una dieta estricta y actividad física diaria, y asegura que su meta es alcanzar los 70.

Recordó haberse sentido humillada cuando “tiempo antes de operarme, un día fui a comprar un regalo para una amiga a una casa de ropa y apenas la vendedora al verme entrar al local, me dijo que no tenía talle para mí… Sentí impotencia, bronca… ganas de llorar”

Acerca de la intervención quirúrgica, explicó que, luego de eso tuvo que permanecer una semana internada, por el tema de la anti coagulación. “No entraba en rangos normales para poder irme a mi casa”, precisó la joven marplatense.

“Después de la operación traté de no ir mucho a la playa, porque tenía varias cicatrices y no podía tomar sol”, sostuvo la joven a la vez que se refirió a que actualmente debe hacer física diariamente para complementar con la dieta estricta que debe seguir.

Asimismo, indicó que años antes competía en natación para el EMDER, dependiente del Municipio de General Pueyrredón, pero que tuvo que dejar dicha actividad por un problema cerebral que tiene. “Sigo siendo paciente de riesgo, porque soy propicia a que me vuelva a pasar, pero estoy controlada actualmente con medicamentos para la coagulación y anti convulsivos”, señaló, quien sufriera tres ACV y estuviera literalmente al borde de la muerte, todo potenciado por sui gordura.

En ese marco, Evelyn aseguró que la operación le brindó mucha más seguridad a nivel personal. “Hoy me priorizo yo. Siempre ponía a los demás antes que a mí, antes no me daba importancia, pero hice un cambio y pude ver que sí se puede y salir adelante”, manifestó.

“Me encantaría el día de mañana tener hijos y una familia, pero igual ahora estoy pensando en viajes solamente. En unos días me voy a Cataratas y el año que viene mi meta es Nueva York”, describió la marplatense que vivió 2 años con su familia en España.

Por otra parte, confesó que le gustaría dar charlas a los adolescentes compartiendo sus experiencias personales. “Sé que hay mucha gente que no se anima a operarse así que me gustaría mucho ayudar en ese sentido. Cuando publiqué una vez en Facebook un descenso de peso que había tenido muchas chicas me hablaron preguntándome cosas”, relató.

“A todas esas chicas y a amigos de mi papá que se querían operar también aconsejé mucho. Siempre me gustó poder ayudar al otro”, aseguró la marplatense a la vez que destacó la importancia del lugar que cumplió su familia, en el marco de este camino recorrido en su vida.

En relación a lo anterior, indicó: “Si no hubiese estado mi mamá, no sé si hubiese podida lograr esto. Ella me acompañó a cada consulta y los días de internación se quedaba al lado mío desde el momento cero hasta que me fui”, destacando el incondicional apoyo de su novio.

Por último, se dirigió a todas las chicas que se encuentran pasando por la misma situación. “Les diría que dejen los prejuicios atrás y que disfruten el día a día, que vivan. Todos pueden tener problemas y a veces uno se cierra en sí mismo, no pudiendo ver más allá”, concluyó en diálogo con “el Retrato…”