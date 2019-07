Bonifatti contre el “resto”: Tienen discusiones de poder y no discuten los problemas de la gente”

En la cuenta regresiva de las PASO y luego de la reciente presentación de sus propuestas, el candidato a intendente de General Pueyrredón por Consenso Federal, Santiago Bonifatti, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Hay un intento de polarización autogenerada: aquellos dos espacios que se consideran los polos no quieren discutir entre tres. Tanto el kirchnerismo como el actual gobierno tienen discusiones de poder y no discuten los problemas de la gente”.

De esta forma, Santiago Bonifatti, acompañado por los precandidatos a concejales Darío Ocampo, Lucía Bonifatti , Pablo Zelaya Blanco, Sofía Ardusso y Christopher Lauro, Bonifatti presentaron este lunes un esquema de propuestas y compromisos para el caso de asumir la intendencia del Partido de General Pueyrredon por el partido que encabeza Roberto Lavagna a nivel nacional, en el Hotel Uthgra Presidente Perón.

En tal sentido, el principal referente local del espacio precisó que hicieron un trabajo entre los diferentes espacios políticos que componen Consenso Federal y dividieron su propuesta en tres ejes. “El primero de estos ejes es para que Mar del Plata crezca y se desarrollo, donde entran las propuestas de desarrollo económico, de crecimiento del partido de General Pueyrredón, de generación de trabajo y de impulso de las oportunidades”, indicó a “el Retrato…”

En relación al segundo eje de trabajo, señaló que es para que en la ciudad tengan todos las mismas oportunidades. “Este eje trabaja sobre los aspectos más humanos de la gestión de gobierno municipal, donde hay programas para niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres”, explicó.

En cuanto al tercer eje, reconoció que el trabajo se encuentra vinculado a que el vecino pueda vivir mejor. “Ese eje se refiere al trabajo que debemos realizar con los servicios públicos, con nuestras infraestructuras y las que faltan”, remarcó.

“El municipio tiene que volver a prestar los servicios esenciales que ha dejado de prestar, porque los contribuyentes pagan una tasa y deben recibir una contraprestación de servicio, lo cual hoy no se está haciendo”, apuntó y agregó que también se debe hacer especial hincapié en aquella obra pública que tiene que tener Mar del Plata y el mantenimiento de la misma.

En ese contexto, el principal referente local de Consenso Federal destacó en conversación con “el Retrato…” que en el espacio la principal prioridad “es poner en marcha la economía de Mar del Plata, para lo cual es fundamental el impulso de la generación de puestos de trabajo y la capacitación para ingresar a las distintas empresas”.

A su vez, resaltó la importancia del apoyo a los comerciantes marplatenses, “que muchas veces el estado no los comprende y se ha convertido, incluso, en una máquina de impedir, que no les permite desarrollarse” como así también al parque industrial y al puerto para que éste sea “multipropósito”.

“La desocupación es un problema madre, que genera otros problemas y atacando el mismo vamos a poder atacar los problemas de educación, salud, los cuales están íntimamente relacionados con la falta de oportunidades”, aseguró.

–Se habla de una polarización de cara a las próximas elecciones ¿Cómo lo ves?

-Hay un intento de polarización autogenerada: aquellos dos espacios que se consideran los polos no quieren discutir entre tres. Tanto el Kirchnerismo como el actual gobierno tienen discusiones de poder y no discuten los problemas de la gente, sino que están absolutamente alejados. Por eso, desde Consenso Federal no vamos a entrar en las discusiones de poder sino que vamos a trabajar cerca de la sociedad, porque queremos que Argentina vuelva a recuperar una senda de crecimiento y desarrollo. ¿Qué sentido tiene discutir entre un pasado que ya fracasó y un presente muy triste? Hay que discutir sobre futuro y evidentemente en la Argentina hay sectores que se niegan a discutir de futuro, quedando atrapados los argentinos en una pelea entre dos, que es mucho más amplia.

-¿Por qué la gente los tendría que elegir a ustedes en las próximas elecciones?

-Tenemos un proyecto para Mar del Plata y nuestras propuestas están al alcance de todos en nuestra página web http://santiagobonifatti. com.ar/propuestas/. Para poner en marcha la economía de la ciudad y para hacer andar lo que tenemos es fundamental que el municipio rápidamente comience a funcionar como se debe y se transforme en un municipio moderno, de cara a los desafíos que tenemos de aquí en adelante.